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Tristeza en la familia vicepresidencial, ¿quién era la atleta que murió en la maratón de Medellín?

La familia Restrepo Céspedes recibió con gran tristeza la muerte de Juliana Ávila Sauda, de 20 años, novia de Julián Restrepo.

JULIANA ÁVILA- TOMADA REDES SOCIALES.jpg
Juliana Ávila, atleta fallecida durante Maratón Medellín 2026.
Foto: Tomada de sus redes sociales
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Tristeza en la familia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo. La joven de 20 años que falleció en la carrera Maratón Medellín, era la novia de uno de los hijos del vicepresidente. Blu Radio ha confirmado que con gran tristeza, la familia Restrepo Céspedes, ha recibido la noticia del fallecimiento en las últimas horas de Juliana Ávila Sauda de 20 años, quien sostenía una relación sentimental con el hijo mayor del vicepresidente José Manuel y Tatiana, Julián Restrepo Céspedes

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Aunque en su redes sociales el Vicepresidente, José Manuel Restrepo, había hecho una publicación, con la foto de su hijo y Juliana, por el inmenso dolor que siente la familia, pero segundos después la borró.

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Hay que recordar que Juliana Ávila Sauda, quien vivía en Bogotá, se trasladó a la ciudad y participó en la distancia de 21 Kilómetros de la Maratón Medellín y sufrió, durante la prueba, una afectación cardíaca el pasado domingo, 6 de septiembre, de inmediato se activaron los protocolos de atención establecidos para atender este tipo de situaciones y fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde tenía complicaciones, según lo reveló el alcalde Federico Gutiérrez.

“Juliana de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades, una joven de 20 años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”, reveló al alcalde Gutiérrez.

Juliana junto a Julián estuvieron presentes en la reciente Feria de las Flores de Medellín, participando en varios eventos como Silleteros, fueron a Santa Elena y estuvieron en el Súper Concierto.

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Además, junto a la familia vicepresidencial, estuvieron recientemente en las exequias del papá del primo del alcalde Federico Gutiérrez, José Miguel Zuluaga, quien murió hace poco en la capital antioqueña. La organización lamentó profundamente el desenlace y expresó su solidaridad con la familia y los seres queridos de la participante. Lamentablemente la carrera tiene antecedentes, en 8 años, han muerto 4 atletas en esta carrera que ha sido representativa en la ciudad.

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