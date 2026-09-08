En Fredonia llegaron a 39,4 grados: 150 familias tienen problemas de desabastecimiento de agua

Una ola de calor extrema golpea al municipio de Fredonia, en el Suroeste antioqueño, donde la estación meteorológica ubicada en la vereda Puente Iglesias registró 39.4°C, convirtiéndose en la segunda temperatura más alta del país y encendiendo las alarmas por sus impactos en el medio ambiente y la agricultura.

La situación es crítica para una localidad acostumbrada a un clima templado con un promedio cercano a los 18°C. El intenso verano y las secuelas del Fenómeno de El Niño han provocado afectaciones directas en la cosecha cafetera, sumadas a una disminución ostensible en el caudal del río Cauca a su paso por la zona.

Ante este panorama, el alcalde del municipio, Aldubar Vanegas, confirmó que unas 150 familias se encuentran sin servicio de agua potable en la zona rural. Fredonia se suma así a municipios del departamento como El Carmen de Viboral y Medellín que sufren alteraciones y racionamientos en el suministro hídrico.

"Tengo tres veredas afectadas, que son vereda Sancún, más o menos unas 100 familias afectadas allí. La vereda, en Cumbia Chiquita, en un sector que se llama Los Teléfonos, también tengo, por lo menos, unas 30 familias afectadas. Y tengo otro sector que es en Cerro Bravo, y tengo, por lo menos, unas 20, 25 familias afectadas", confirmó el mandatario.



Para mitigar esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio realiza entregas periódicas de agua mediante vehículos cisterna.

"Desde el casco urbano, a través del cuerpo de bomberos voluntarios, le suministramos agua a través de unos vehículos cisternas que tiene la la el cuerpo de bomberos, y así le vamos suministrando agua. Y padecer estas inclemencias de este verano es muy fuerte", indicó Vanegas.

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Paralelamente, en el casco urbano se implementan campañas de ahorro estricto que prohíben el lavado de vehículos y fachadas para evitar restricciones mayores en las bocatomas. Sobre la estrategia para hacer frente a la crisis hídrica, el alcalde del municipio detalló los recursos destinados y reiteró el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía.