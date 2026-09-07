Alerta en fenómeno de El Niño: río Cauca en Antioquia registra los caudales más bajos en 40 años

La fuerte ola de calor que azota a diferentes zonas del país empieza a generar graves consecuencias en el departamento de Antioquia en donde la Central Hidroeléctrica de Ituango no está operando con normalidad debido a los bajos caudales del río Cauca.

Según los estudios de Empresas Públicas de Medellín, el nivel del afluente ha disminuido considerablemente en los últimos meses y por ello Hidroituango está funcionando al 50 % de su capacidad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el caudal del río Cauca ha mermado de manera drástica entre abril y septiembre, y por ello las dificultades para operar de manera normal.

"En la cuenca del Cauca hoy tenemos los mínimos históricos de caudal para que vean el impacto del fenómeno de El Niño. En un fenómeno de El Niño anterior o los de siempre, eran caudales entre 400, 600 metros cúbicos por segundo", indicó.



Hay que recordar que según los expertos en la materia, el nivel del afluente ha bajado a 250 metros cúbicos por segundo, una cifra más que alarmante si se tiene en cuenta que hace apenas cuatro meses el caudal del río Cauca era de 1.600 metros cúbicos por segundo.

Por ahora, EPM se encuentra analizando la situación de la central hidroeléctrica que genera una preocupación especial si se tiene en cuenta que son los caudales del río Cauca más bajos de las últimas cuatro décadas y que el Fenómeno de El Niño podría extenderse hasta junio de 2027.