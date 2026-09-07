Capturaron a hombre señalado de robar joyería por 180 millones en Apartadó: así operaba

La Policía Nacional capturó en el municipio de Arboletes a un hombre señalado de estar relacionado con el millonario hurto de varias joyas de oro ocurrido en una joyería de Apartadó, en la región de Urabá antioqueño.

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el hurto se registró en julio y habría sido cometido mediante la modalidad de estafa, en el momento fueron sustraídas varias piezas de oro cuyo valor fue estimado en aproximadamente 180 millones de pesos.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante de Policía Urabá, indicó que las labores investigativas permitieron dar con la identificación y ubicación del presunto responsable en el municipio de Arboletes.

"Según la investigación, el capturado estaría relacionado con un hurto registrado julio del año 2026 mediante la modalidad de estafa en una joyería donde fueron sustraídas varias joyas de oro, avaluadas en aproximadamente en 180 millones de pesos", indicó Cepeda.



En el municipio de Arboletes capturaron un hombre involucrado en un robo de cerca de 200 millones de pesos. El hurto se dio en medio de una estafa en donde sustrajo varias joyas de un establecimiento comercial. #VocesySonidos pic.twitter.com/HTsASHo5SS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 7, 2026

La Policía Urabá destacó que las investigaciones, luego de la captura del delincuente, buscan llevar ante las autoridades competentes a quienes presuntamente participan en este tipo de conductas delictivas.

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El hombre capturado quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad frente a los delitos que se le atribuyen.