Autoridades investigan explosión que afectó viviendas entre Segovia y el sur de Bolívar

Autoridades investigan explosión que afectó viviendas y un entable minero entre Segovia y el sur de Bolívar. Aunque no hubo heridos, la preocupación de las comunidades son latentes.

En el Nordeste antioqueño los habitantes de las veredas Mina Nueva y El Paraíso, en zona rural entre Antioquia y Bolívar, denunciaron la caída y detonación de un artefacto explosivo que generó daños en viviendas y estructuras utilizadas para actividades mineras.

El hecho provocó preocupación entre las comunidades, debido a que el artefacto habría caído aproximadamente a 50 metros de varias viviendas, en inmediaciones del sector conocido como barrio Chino.

Según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- la onda expansiva alcanzó una vivienda y un entable minero artesanal, lo que provocó un gigantes cráter en inmediaciones del Nordeste antioqueño.



Aunque no se reportaron personas heridas, los residentes manifestaron temor por la cercanía del artefacto con las zonas habitadas y por ello la comunidad pidió a las autoridades investigar el origen del explosivo y establecer quién estaría detrás de la detonación.

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Una de las hipótesis planteadas por líderes comunitarios apunta a que el artefacto pudo haber sido lanzado desde una instalación militar cercana. Sin embargo, el Ejército Nacional negó esta versión de manera inmediata.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué ocurrió, establecer el origen del artefacto y esclarecer las responsabilidades, por lo que el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes.