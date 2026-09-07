Medellín volverá a tener racionamiento: cortes por 8 horas afectarán a 110.000 hogares

Vuelve el racionamiento a Medellín. Luego de que la comunidad no cumpliera con las metas de ahorro de agua, EPM decidió volver a los cortes que afectarán a más de 100.000 hogares en Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires.

Los cinco días de análisis del ahorro consciente de agua en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá no tuvieron los resultados que esperaban las autoridades y, por ello, se tomó la decisión de volver al racionamiento en algunos sectores de la capital de Antioquia.

¿Desde cuándo habrá racionamiento en Medellín?

La medida comenzará a regir desde este 8 de septiembre a las 8:00 de la noche e irá hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente. Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la decisión se mantendrá inicialmente durante ocho días, momento en el que se evaluará nuevamente la medida.

El mandatario entregó el anuncio luego de que los ahorros del último día no fueran suficientes para seguir entregándole a la ciudadanía la responsabilidad de mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño.



"Se reactivan la restricción o, básicamente, el racionamiento de agua, especialmente en las partes altas de la zona nororiental y centrooriental, por el criterio técnico, de acuerdo a EPM, especialmente porque se surten del embalse de Piedras Blancas", señaló.

El mandatario fue enfático al decir que la medida se tomó para evitar que, en 15 días, el racionamiento tenga que hacerse en todo Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Esto, debido a los intensos calores que han afectado a la subregión y sus fuentes de abastecimiento.

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¿Qué barrios de Medellín tendrán racionamiento de agua?

Gutiérrez manifestó que se pudo disminuir el tiempo de racionamiento de once a ocho horas debido a un análisis técnico que se pudo realizar con Empresas Públicas de Medellín. Esto también busca tratar de no afectar al sector comercio: "Haríamos unos cortes o interrupción del servicio menores a los que se hicieron el lunes y el martes en diferentes zonas de la ciudad. Los primeros cortes de la semana pasada fueron de 11 horas. ¿Qué está proponiendo EPM? Que hagamos unos cortes iniciales de 8 horas", agregó.

Los racionamientos se harán de forma alternada en Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, donde se podrán ver afectados cerca de 110.009 hogares, equivalentes al 7 % de la capital de Antioquia.

La meta de ahorro continúa para la ciudad: 92 litros por hogar en el embalse Piedras Blancas y 70 litros diarios atendidos por Riogrande y La Fe, las mismas metas que se habían establecido desde la semana pasada en Medellín.