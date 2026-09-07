Protesta de venteros en el Atanasio Girardot por intervención de sus módulos para concierto

Un total de 66 módulos, ofertas de dinero y dudas: la disputa de los venteros por evento privado en estadio de Medellín. Los venteros se manifestarán este lunes en La Alpujarra para exigir respuestas sobre los módulos que serían intervenidos por el evento.

La disputa por los módulos de los venteros del estadio Atanasio Girardot llegará este lunes a las inmediaciones de La Alpujarra, donde comerciantes tienen prevista una manifestación para exigir respuestas a la Alcaldía de Medellín sobre lo que ocurrirá con sus negocios ante la realización de EDC Colombia.

El festival de música electrónica está programado para el 10 y 11 de octubre. Mientras algunos vendedores denuncian incertidumbre por la posible demolición de 66 módulos y cuestionan las negociaciones adelantadas para permitir el evento, otro grupo asegura que los espacios de diálogo con el Distrito y el organizador les dieron tranquilidad sobre el futuro de sus negocios.

Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), que acompaña jurídicamente a 41 vendedores, trabajadores de Páramo Presenta les informaron que, para el montaje, se requiere intervenir módulos ubicados en el sector de las canchas Marte 1 y Marte 2.



El IPC asegura que algunos vendedores habrían recibido inicialmente ofertas de $3 millones para aceptar la demolición y el cierre temporal de sus módulos, cifra que posteriormente habría aumentado.

Eduardo Pamplona, uno de los líderes y quien vende artículos deportivos desde 1990 allí, afirmó que, en reuniones posteriores, se habló de $15 millones y de la entrega de módulos prefabricados una vez terminara el evento, conversaciones que en su criterio no debería adelantar un privado, teniendo en cuenta que quienes están allí tienen un contrato del año 2010 con la Subsecetaría de Espacio público, además de que algunos están allí desde hace 50 años.

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“El mismo alcalde cuando lanzó el proyecto MUDA nos dio el calificativo de que éramos venteros históricos. Y ahora, como venteros históricos nos quieren sacar, debido a errores y problemas que han habido entre nosotros mismos, pero, por la falta de acompañamiento de la alcaldía, de la subsecretaría de espacio público y de seguridad y convivencia que ahora maneja este caso también”, aseguró.

Para Xiomara Mendoza, investigadora y abogada del IPC, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se ofrece, sino en las condiciones que tendrían que aceptar los comerciantes y qué pasará con su derecho al trabajo después del evento.

El IPC también reclama información sobre el proyecto de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, MUDAG. Ante la falta de una respuesta que consideran completa a un derecho de petición presentado entre junio y julio, estudian acudir a una acción de tutela.

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“Cuando preguntamos por qué un privado está adelantando esas negociaciones, por qué se está diciendo que se van a tumbar, incluso, módulos que son bienes públicos del Distrito que han sido ocupados desde hace más de 30 años por estas personas, digamos que la pregunta sigue latente. ¿Qué tanto tiene que ver esto con el proyecto MODAD?, Porque sí es una pregunta que está que ellos hacen de forma muy suspicaz”, aseveró.

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, aclararon que están al frente únicamente del proyecto de modernización y que, para el caso específico de EDC Colombia, el encargado es el privado.

En contraste, la Red de Venteros del Estadio, que reúne a cerca de 170 comerciantes, aseguró que los espacios de diálogo con el Distrito y Páramo Presenta les permitieron conocer las condiciones del evento y manifestaron estar más tranquilos.

Confían en que, una vez termine EDC Colombia, podrán regresar a sus negocios y continuar trabajando.