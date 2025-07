Venteros del estadio piden a Dimayor reconsiderar sanción al DIM por desmanes en final de liga

Venteros del estadio piden a la Dimayor reconsiderar su sanción al Independiente Medellín tras desmanes en final de la liga. Piden que de ahora en adelante los castigados sean directamente los responsables de los hechos.

No cayó bien en la Asociación de Arrendatarios del Estadio Atanasio Girardot la sanción impuesta por la Dimayor al Deportivo Independiente Medellín, luego de lo sucedido el pasado 24 de junio durante la final de la Liga BetPlay, con Santafé.

Y es que el equipo deberá cumplir seis fechas con suspensión parcial de algunas localidades, pero lo que más les preocupa es que la tribuna Norte es completa, lo que se suma a Oriental con los sectores 8, 9 y 10; Noroccidental (sector 1) y Occidental (Sector 15).

Ante ello, los venteros y trabajadores formales en el escenario deportivo, mediante una carta enviada a la Dimayor, manifestaron su preocupación por el impacto de la sanción impuesta en especial a la tribuna norte del estadio, la cual afecta a más de 100 personas que dependen económicamente de sus actividades en esa zona. Diego Muñoz, presidente de la Asociación, rechazó cualquier acto de violencia, pero a la par cuestionó la afectación que están sufriendo.

"Hoy quiero alzar la voz por quienes no tienen micrófono ni visibilidad, los más de cien trabajadores emprendedores y vendedores formales que viven el día a día en la tribuna Norte. La sanción impuesta a este sector nos golpea directamente a nosotros, que cumplimos con todas las normas y no tuvimos nada que ver con los hechos", expresó el presidente.

A su vez, criticaron que los verdaderos responsables hayan sido simplemente reubicados en otras tribunas, lo que consideran una medida contradictoria que castiga a quienes cumplen con la ley y premia a quienes la infringen. Por ello, proponen que en adelante las sanciones se enfoquen directamente en los infractores.

"Proponemos sanciones más coherentes, que se expulse del estadio a los reincidentes y que se convierta estos espacios en escenario para la cultura, la convivencia y el respeto. No pedimos que no se sancione, pedimos que se haga con justicia, porque el fútbol no puede ser excusa para poner en riesgo el trabajo honesto de tantas familias", indicó el funcionario.

En la comunicación, la Asociación le pidió a la Dimayor que reconsidere el tipo de sanción aplicada al Independiente Medellín, adoptando un enfoque más justo y constructivo que no afecte a quienes dependen formalmente del desarrollo de los eventos deportivos.

Vale la pena recordar que por los desmanes y la pirotecnia que se evidenció se utilizó durante este partido, el club también deberá pagar una multa de once salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 15.685.500 pesos.