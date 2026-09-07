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Bomberos en Carepa, Antioquia, suspendieron atención de emergencias por falta de recursos

El organismo llegó al límite de su presupuesto y agotará los recursos propios.

Bomberos en Colombia
Bomberos en Colombia
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

En medio de las alertas que hay en todo el departamento por el Fenómeno de El Niño, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Carepa suspendió desde el pasado 4 de septiembre la atención de emergencias en el municipio, debido a la falta de recursos económicos.

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La decisión fue anunciada luego de que el organismo de socorro llegara al límite de su presupuesto y agotara los recursos propios con los que venía atendiendo las diferentes situaciones que requieren la presencia de los bomberos.

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Rosney Fabra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Carepa, dio a conocer la medida que genera preocupación entre los habitantes, ante el riesgo de que ocurra una emergencia que requiera una respuesta inmediata.

"De acuerdo con los impedimentos financieros, por falta de recursos para prestar el servicio público esencial, el personal de bomberos de la institución no podrá continuar con la prestación del servicio bomberil. Los servicios de emergencia realizados hasta la fecha han sido atendidos en su mayoría con recursos propios de la institución", expresó Fabra.

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El jefe de los socorristas manifestó su disposición para buscar un acuerdo con la Administración Municipal que permita reactivar la atención de emergencias en el Urabá antioqueño.

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Fabra también pidióa la comunidad y, especialmente, a los comerciantes del municipio, para que comprendan la situación económica que atraviesa la institución y puedan brindar apoyo mientras se buscan soluciones.

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