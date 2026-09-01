Zapatoca, en alerta por incendio forestal: bomberos avanzan en el control de las llamas

En un 95 % está controlado el incendio forestal que se presenta en la vereda Santa Rita, en Zapatoca, Santander. El alcalde Jesús Antonio Acevedo Solano confirmó que bomberos y habitantes de la zona han trabajado de manera conjunta para contener las llamas, aunque todavía no se ha establecido la cantidad de hectáreas afectadas ni las causas de la emergencia.

El mandatario señaló que las autoridades deberán determinar si el incendio se originó de manera accidental o si hubo intervención humana en su propagación.

“Con la comunidad se ha venido controlando este incendio, ya en 95 %. Aún desconocemos las hectáreas consumidas o si hubo manos inescrupulosas en la propagación del incendio”, señaló Acevedo Solano.

Le puede interesar: Tolima mantiene 13 incendios forestales activos en 11 municipios y refuerza operativo de control



La emergencia fue reportada inicialmente por habitantes de la vereda Santa Rita hacia las 5:45 de la tarde del lunes. El Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el sector, pero las condiciones del terreno, la falta de vías de acceso y la poca visibilidad, dificultaron llegar directamente al punto del incendio.

Durante la verificación se estableció que no había viviendas cercanas en riesgo. Este martes, los organismos de socorro regresaron al lugar para evaluar nuevamente las condiciones y continuar con las labores de control.

Publicidad

El incendio de Zapatoca se presenta en medio de un panorama de alerta en el departamento. La Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, reportó alerta por incendios en San Andrés, Palmar, Barrancabermeja, Cerrito, Cimitarra, Guaca y Vetas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de estas zonas y hacen un llamado a la comunidad a reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o foco de incendio, especialmente en áreas rurales y de vegetación seca.