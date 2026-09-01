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Zapatoca, en alerta por incendio forestal: bomberos avanzan en el control de las llamas

La emergencia se registra en la vereda Santa Rita. Mientras bomberos y comunidad trabajan para evitar una reactivación, Gobernación mantiene la alerta por incendios en otros siete municipios de Santander.

Incendio Forestal en Zapatoca.
Incendio Forestal en Zapatoca.
Cuerpo de Bomberos.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

En un 95 % está controlado el incendio forestal que se presenta en la vereda Santa Rita, en Zapatoca, Santander. El alcalde Jesús Antonio Acevedo Solano confirmó que bomberos y habitantes de la zona han trabajado de manera conjunta para contener las llamas, aunque todavía no se ha establecido la cantidad de hectáreas afectadas ni las causas de la emergencia.

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El mandatario señaló que las autoridades deberán determinar si el incendio se originó de manera accidental o si hubo intervención humana en su propagación.

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“Con la comunidad se ha venido controlando este incendio, ya en 95 %. Aún desconocemos las hectáreas consumidas o si hubo manos inescrupulosas en la propagación del incendio”, señaló Acevedo Solano.

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La emergencia fue reportada inicialmente por habitantes de la vereda Santa Rita hacia las 5:45 de la tarde del lunes. El Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta el sector, pero las condiciones del terreno, la falta de vías de acceso y la poca visibilidad, dificultaron llegar directamente al punto del incendio.

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Durante la verificación se estableció que no había viviendas cercanas en riesgo. Este martes, los organismos de socorro regresaron al lugar para evaluar nuevamente las condiciones y continuar con las labores de control.

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El incendio de Zapatoca se presenta en medio de un panorama de alerta en el departamento. La Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, reportó alerta por incendios en San Andrés, Palmar, Barrancabermeja, Cerrito, Cimitarra, Guaca y Vetas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de estas zonas y hacen un llamado a la comunidad a reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o foco de incendio, especialmente en áreas rurales y de vegetación seca.

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