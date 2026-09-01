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Millonario atraco dentro de un banco en Floridablanca; ladrón escapó

Un hombre denunció que fue despojado de $45 millones mientras se encontraba dentro de una entidad bancaria. El asaltante habría utilizado un arma de fuego y escapó en motocicleta.

Personas haciendo fila en un banco mientras esperan ser atendidos.
Personas haciendo fila en un banco mientras esperan ser atendidos.
Foto referencia. Personas haciendo fila en un banco mientras esperan ser atendidos.
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 1 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un ciudadano denunció ante las autoridades haber sido víctima de un millonario hurto mientras se encontraba dentro de una entidad bancaria ubicada en el sector antiguo de Floridablanca, Santander.

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Según la información conocida sobre el caso, el hombre llevaba más de $45 millones que había recibido por la venta de un vehículo. Mientras realizaba la cola en el banco, ubicado en el cascoantiguo de Floridablanca para consignar el dinero junto a su hijo y el comprador del vehículo, fueron abordados por un hombre, quien los amenazó para apoderarse del dinero.

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Según la víctima, el hombre le dijo, "paseme la plata o le meto su pepazo", por lo que su hijo se interpuso entre los dos angustiado y le dijo, "papá dele el dinero".

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La situación generó momentos de tensión dentro del banco, sumado al hecho de que la entidad no tenía vigilante y no había cerca policías ni ningún tipo de seguridad. De acuerdo con el testimonio entregado por la víctima, el presunto ladrón con acento caribeño sacó un arma de fuego y efectuó un disparo al aire. El ciudadano no resultó herido y terminó entregando el efectivo.

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Después del robo, el sospechoso abandonó rápidamente la entidad y escapó a bordo de una motocicleta. Las autoridades trabajan ahora en la identificación del responsable y en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al hurto.

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Uno de los elementos que será clave en la investigación son las cámaras de seguridad del banco y de los establecimientos ubicados en los alrededores, con las que se espera establecer el recorrido que tomó el delincuente después de salir de la entidad.

También se busca establecer cómo el responsable habría conocido que la víctima tenía en su poder una suma considerable de dinero y si pudo existir participación de otras personas en el hecho.

La investigación permanece en manos de las autoridades, que buscan esclarecer el millonario hurto y dar con el paradero del responsable.

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