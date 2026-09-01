Mindefensa anuncia ofensiva en Norte de Santander tras atentado en Los Patios

Tras el atentado terrorista contra la estación de Policía de Los Patios, que dejó un civil muerto y más de 10 personas heridas, el Gobierno adelantará Cúcuta un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y definir nuevas acciones contra los responsables.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, llegó a la capital de Norte de Santander acompañado de la cúpula militar y policial. Desde allí aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública están desplegadas para perseguir a los responsables, identificar las estructuras detrás del ataque y llevarlos ante la justicia.

cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander. Fotografía suministrada.

El ministro Mora aseguró que el Estado no dejará sola a la región y advirtió que quienes recurran al terrorismo no podrán actuar con impunidad.

El Consejo de Seguridad busca establecer las medidas que se adoptarán en Norte de Santander y coordinar la respuesta de las Fuerzas Militares y la Policía frente a la amenaza de los grupos armados que operan en esta zona fronteriza.



El atentado ocurrió la noche del lunes, cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios. La explosión provocó daños en viviendas, locales comerciales y vehículos, además de generar un incendio en las instalaciones policiales.