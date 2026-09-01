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Mindefensa anuncia ofensiva en Norte de Santander tras atentado en Los Patios

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, llegó a Cúcuta junto con la cúpula militar y policial para participar en el Consejo de Seguridad convocado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Carro-Bomba-Patios.jpg
Ataque con carro bomba en Los Patios
Foto: captura de pantalla
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Tras el atentado terrorista contra la estación de Policía de Los Patios, que dejó un civil muerto y más de 10 personas heridas, el Gobierno adelantará Cúcuta un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y definir nuevas acciones contra los responsables.

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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, llegó a la capital de Norte de Santander acompañado de la cúpula militar y policial. Desde allí aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública están desplegadas para perseguir a los responsables, identificar las estructuras detrás del ataque y llevarlos ante la justicia.

Cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander
cabecillas del ELN responsables de ataque con taxi bomba en Norte de Santander. Fotografía suministrada.

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El ministro Mora aseguró que el Estado no dejará sola a la región y advirtió que quienes recurran al terrorismo no podrán actuar con impunidad.

El Consejo de Seguridad busca establecer las medidas que se adoptarán en Norte de Santander y coordinar la respuesta de las Fuerzas Militares y la Policía frente a la amenaza de los grupos armados que operan en esta zona fronteriza.

El atentado ocurrió la noche del lunes, cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios. La explosión provocó daños en viviendas, locales comerciales y vehículos, además de generar un incendio en las instalaciones policiales.

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ELN

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