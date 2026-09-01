Tras atentado en Los Patios, Bucaramanga activa alerta de seguridad: hay recompensa

La explosión de un carro bomba frente a la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, que dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos uniformados, generó nuevas alertas en materia de seguridad en la región.

En Bucaramanga, el alcalde Cristian Portilla anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, como parques, centros comerciales, estaciones de Policía y sedes de gobierno.

El mandatario explicó que los equipos de los cuadrantes de Policía permanecerán en máxima alerta, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida o integridad de los ciudadanos.

“En nuestra ciudad estamos en este momento en máxima alerta para darle la mayor tranquilidad y seguridad a nuestros ciudadanos”, afirmó Portilla.

El alcalde aseguró que las medidas adoptadas no buscan generar pánico entre los bumangueses, sino aumentar la capacidad de prevención y reacción de las autoridades frente al panorama de seguridad que atraviesa la región.



El anuncio se conoce horas después del atentado registrado en Los Patios, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la estación policial. La onda expansiva también provocó daños en establecimientos comerciales y viviendas de la zona.

Portilla también recordó que Bucaramanga cuenta con un fondo superior a 150 millones de pesos destinado al pago de recompensas por información que permita prevenir delitos o facilitar la captura de personas involucradas en hechos que amenacen la seguridad de los ciudadanos.

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Según explicó, estos recursos no están destinados exclusivamente a información relacionada con el cartel de los más buscados, sino que pueden utilizarse para incentivar denuncias sobre cualquier delito.

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten situaciones sospechosas o hechos que puedan representar un riesgo a través de la línea 123 de la Policía Nacional.

“En Bucaramanga estamos atentos, estamos preparados de manera permanente”, enfatizó el alcalde, quien además lanzó una advertencia a los delincuentes y reiteró que las autoridades mantendrán vigilancia reforzada en diferentes sectores de la capital santandereana.

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“Tenemos un recurso para poder motivar este tipo de denuncias”, aseguró.

El alcalde invitó a los ciudadanos a utilizar la línea 123 de la Policía Nacional para reportar comportamientos sospechosos, situaciones de riesgo o cualquier hecho que pueda poner en peligro la vida de las personas.

