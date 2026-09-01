Atribuyen al ELN atentado con carro bomba en Los Patios: un muerto y 11 heridos

En el municipio de Los Patios, parte del área metropolitana de Cúcuta, un atentado con carro bomba perpetrado contra una estación de policía dejó un saldo trágico: una persona fallecida y 11 personas heridas. Las autoridades han señalado al ELN como el responsable directo de esta arremetida terrorista.

El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, indicó en entrevista con Mañanas Blu que este hecho se suma a una preocupante escalada de violencia que ha afectado a la región durante los últimos meses. Según el funcionario, el grupo armado busca sembrar miedo en zonas urbanas cercanas a la capital nortesantandereana.

¿Qué se sabe de las víctimas del atentado en Los Patios?

El reporte oficial señala que el ataque cobró la vida de una persona que transitaba por el sector al momento de la detonación. "Era una persona que iba pasando, precisamente un ciudadano de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 35 años, quien sufre por las esquirlas y la metralla del vehículo; fallece cuando era trasladado al centro asistencial", detalló el secretario Quintero.

Respecto a los 11 heridos, el funcionario enfatizó la gravedad de las lesiones de dos uniformados de la Policía Nacional: "Tenemos un policía con una afectación en una extremidad inferior, lamentablemente pierde su pierna. Hay otro policía que tiene varias esquirlas, especialmente en la parte del cuello y del pecho. Ya los otros casos son lesiones menores, pero estos dos son los que más sufrieron el atentado".



¿Por qué el ELN es el principal sospechoso del ataque?

Al ser cuestionado sobre la autoría del hecho, el secretario Quintero fue enfático en la responsabilidad del ELN. "Los dos atentados que hemos tenido a los comandos de policía en esta zona han sido perpetrados por el ELN", afirmó.

El funcionario subrayó que la región vive una compleja situación de orden público desde hace 19 meses, marcada por una lucha territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esta confrontación, según Quintero, ha derivado en una "arremetida" contra la fuerza pública, contabilizando al menos 14 afectaciones a estaciones de policía y ataques contra militares desde el mes de agosto.

Ataque con carro bomba en Los Patios Foto: captura de pantalla

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¿Qué medidas tomará el Gobierno Nacional ante la crisis de seguridad?

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Nacional ha respondido con celeridad. El presidente ha anunciado su traslado inmediato a Cúcuta para encabezar un Consejo de Seguridad extraordinario con la cúpula de las fuerzas militares y de policía.

El mensaje oficial enviado por el Ejecutivo es contundente: "No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia donde los terroristas pretendan sembrar miedo. Allí estará el Estado con toda su fuerza". Esta reunión busca definir estrategias de contención para frenar la ola de violencia que, según las autoridades, se ha agudizado en los últimos días tras las amenazas de paro armado lanzadas por el grupo insurgente.

¿Cuál es el papel de los drones en estos ataques terroristas?

Durante la entrevista, se abordó la denuncia ciudadana sobre el posible uso de drones de vigilancia previo a la explosión del carro bomba. Aunque el secretario Quintero no confirmó técnicamente este hecho, admitió que es una modalidad de intimidación recurrente en la región. “Las personas en el sitio manifestaron que se habían presentado algunos tipos de drones, pero realmente no ha sido confirmado por la Policía Nacional", explicó el secretario, añadiendo que la utilización de esta tecnología por parte de los grupos ilegales ha generado zozobra constante en el departamento durante el último año y medio, no solo contra la fuerza pública sino contra la población civil en zonas como el Catatumbo.