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Atacan con carro bomba la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander

La onda explosiva interrumpió temporalmente los servicios de energía e internet en el sector y generó alteración en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga.

Atacan con carro bomba la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander.jpg
Atacan con carro bomba la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander //
Foto. suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Un atentado con carro bomba perpetrado la noche de este lunes contra la estación de Policía del municipio de Los Patios deja un saldo preliminar de tres personas heridas, además de cuantiosos daños materiales en locales comerciales y vehículos sobre la avenida 10.

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La onda explosiva interrumpió temporalmente los servicios de energía e internet en el sector y generó alteración en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga.

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Las autoridades desplegaron un operativo en el área para asegurar el perímetro e investigar el origen del ataque.

Si bien en este corredor del departamento operan la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, hasta el momento ninguna estructura criminal se ha atribuido el hecho ni se ha emitido una confirmación oficial sobre la autoría.

El ataque de las últimas horas se suma a un historial reciente de hechos de terrorismo con explosivos en esa misma zona.

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El pasado 29 de julio, la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander fue atacada en zona rural de este mismo municipio, lo que dejó dos uniformados de Tránsito heridos. Las labores de inteligencia continúan en el lugar para dar con los responsables.

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