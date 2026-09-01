En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Presentarán proyecto de ley que crea estampilla para colegios públicos en Santander

Presentarán proyecto de ley que crea estampilla para colegios públicos en Santander

La propuesta impulsada por congresistas con el apoyo de la Gobernación busca recaudar unos 50.000 millones de pesos al año para intervenir la infraestructura educativa del departamento.

Colegio Santa Rita - Guacamayo.jpg
Blu Radio. Colegio Santa Rita de Guacamayo //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

En Santander buscan crear una nueva fuente de recursos para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales del departamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La propuesta, que es impulsada por congresistas santandereanos con el respaldo de la Gobernación, plantea destinar un 2 % de una estampilla a este propósito. De acuerdo con el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, el recaudo podría alcanzar los 50.000 millones de pesos anuales, lo que permitiría disponer de cerca de medio billón de pesos en una década, sin contar los recursos que eventualmente pueda aportar el Gobierno Nacional.

Últimas noticias

Segundos después del atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander
Santanderes

Atribuyen al ELN atentado con carro bomba en Los Patios: un muerto y 11 heridos

44339_102383-juez_-_sentencia_-_veredicto_-_condena_-_mazo_-_corte_efe.jpg
Santanderes

Condenan a más de ocho años de prisión a dos hombres por violentos ataques en Santander

"Nosotros aprovechando que se cayó la estampilla pro reforestación porque no fue al Congreso de la República, que se cayó el punto dos que pagaba cada estampilla por sistemas y computadores por la parte de procesamiento de toda esa recolección de la estampilla, nos queda un dos punto cuatro. Estamos proponiendo una ley de la República para que podamos nosotros aportar el 2% en estampilla a la educación preescolar, primaria y secundaria del departamento de Santander", explicó el gobernador.

La necesidad, según el mandatario, es urgente. Santander cuenta con unas 2.300 instituciones educativas y, de acuerdo con el diagnóstico de la Gobernación, cerca del 80 % requiere algún tipo de intervención. Los problemas van desde deterioro de las estructuras hasta falta de servicios básicos.

“Usted va a los municipios y eso se cae”, señaló el gobernador al referirse a las condiciones que encontró en diferentes colegios y escuelas de la provincia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre las prioridades estaría el reemplazo de las cubiertas y elementos que contienen asbesto, material cuyo uso está prohibido por sus riesgos para la salud. El gobernador aseguró que cerca del 80 % de las instituciones educativas del departamento todavía tendría infraestructura con este material.

Publicidad

A esto se suman colegios que presentan grietas, problemas estructurales, falta de baños, agua potable y sistemas adecuados de acueducto, además de otras necesidades que han llevado incluso a comunidades a acudir a los jueces para exigir soluciones.

Solo las acciones de tutela relacionadas con infraestructura educativa representan, según la Gobernación, necesidades por más de 160.000 millones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud del déficit que enfrenta el departamento.

La administración departamental ha destinado recursos de regalías y cerca de 20.000 millones de pesos del empréstito se han usado para atender 42 de estas obligaciones judiciales, pero advierte que ese dinero no es suficiente para resolver las necesidades de todo Santander.

Lea también:

brigadier general del Ejército Nacional Federico Alberto Mejía Torres.jpg
Nación

Retiran a general Federico Mejía del Centro de Educación y Doctrina de las FFMM por investigaciones

Presidente Abelardo De La Espriella en el Puesto de Mando Unificado, en la Sala de Crisis de Quibdó.
Nación

De La Espriella anuncia educación virtual en zonas de Quindío afectadas por terremoto

Publicidad

Por eso, la estampilla se plantea como una herramienta de financiación permanente que permita programar las obras y, además, facilitar la gestión de recursos adicionales ante el Gobierno Nacional.

“Con este recurso yo creo que vamos a darle una solución definitiva y a mejorar la infraestructura educativa del departamento de Santander”, afirmó Díaz Mateus.

La meta de la Gobernación es que, si el proyecto logra avanzar en el Congreso, durante los próximos ocho a diez años se pueda cerrar buena parte de la brecha de infraestructura y garantizar mejores condiciones para los estudiantes, especialmente en las zonas rurales.

Relacionados

Bucaramanga

Gobernación de Santander

Congreso de la República

Educación

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad