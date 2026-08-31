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Blu Radio  / Nación  / Retiran a general Federico Mejía del Centro de Educación y Doctrina de las FFMM por investigaciones

Retiran a general Federico Mejía del Centro de Educación y Doctrina de las FFMM por investigaciones

El oficial será trasladado a un cargo administrativo dentro del Estado Mayor del Comando General, mientras la Fiscalía adelanta actuaciones relacionadas con su caso.

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Brigadier general del Ejército Nacional Federico Alberto Mejía Torres.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El Comando General de las Fuerzas Militares anunció el traslado del general Federico Mejía, quien será retirado de la posición de comando que ocupaba en el Centro de Educación y Doctrina.

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De acuerdo con la institución, Mejía pasará a desempeñar una función de carácter administrativo dentro del Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, sin responsabilidades directas de comando o dirección.

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La decisión se conoce en medio de las actuaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con el oficial. Las Fuerzas Militares señalaron que han facilitado y continuarán facilitando la información, documentación y demás elementos que sean requeridos legalmente por las autoridades judiciales.

El Comando General explicó que el cambio responde a decisiones de administración del talento humano y a las necesidades del servicio, y busca garantizar la continuidad de las operaciones institucionales y la integridad en el ejercicio del mando mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.

Las Fuerzas Militares también hicieron énfasis en que la decisión no constituye una determinación sobre la responsabilidad del oficial y reiteraron el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia. Será la autoridad judicial la encargada de establecer, con base en las pruebas, si existe alguna responsabilidad individual.

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