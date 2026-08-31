Tres menores muertos en bombardeo en Guaviare se suman a 117 casos de los últimos dos gobiernos

Medicina Legal confirmó la recepción de 10 cuerpos relacionados con el bombardeo realizado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, en el marco de las acciones militares denominadas Operación Amón. Los cuerpos fueron recibidos por la entidad el 29 de agosto y, de los nueve identificados hasta el momento, tres corresponden a menores de edad.

Estos tres casos se incorporan a los registros de Medicina Legal sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. De acuerdo con las cifras suministradas, durante los dos últimos periodos presidenciales han sido identificados 117 menores fallecidos en este tipo de operaciones.

Blu Radio. Reclutamiento forzado de menores //Foto: AFP

Los registros de Medicina Legal señalan que durante el gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad.

Durante la administración de Gustavo Petro, con el corte señalado en la información entregada, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad.



De los 62 menores registrados durante el gobierno Petro, al menos 13 eran indígenas y tres afrodescendientes. Los lugares señalados en los registros como escenarios de fallecimiento incluyen Cauca, Guaviare, Calamar, Arauca, Amazonas y Valle del Cauca.

La información también establece que las categorías de operación militar en las que se registra el mayor número de menores fallecidos corresponden a acción militar, enfrentamiento armado y bombardeo.