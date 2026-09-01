Condenan a más de ocho años de prisión a dos hombres por violentos ataques en Santander

Dos hombres fueron condenados a más de ocho años de prisión por hechos violentos ocurridos en los municipios de Girón y Piedecuesta, luego de que las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación permitieran establecer sus responsabilidades.

En el primer caso, Brayan Steven Torres Álvarez fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio, tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria, y con la asesoría de su abogado.

Los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2025, en el barrio Portal Campestre de Girón, donde, en medio de una riña, Torres Álvarez atacó con un arma cortopunzante a un hombre, quien sufrió graves heridas.

De acuerdo con la investigación, la víctima intentó escapar para salvar su vida y huyó en una motocicleta, pero poco después cayó del vehículo. Al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes intentaron auxiliarlo, pero constataron que había fallecido como consecuencia de las heridas.



Las labores de policía judicial permitieron identificar a Torres Álvarez como el presunto responsable del ataque, por lo que fue capturado y posteriormente judicializado. Tras el preacuerdo con la Fiscalía, un juez de conocimiento impuso la condena de 8 años y 6 meses de prisión.

En un segundo caso, Juan Pablo Acuña Cáceres fue sentenciado a 8 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en un intento de homicidio ocurrido en Piedecuesta.

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Los hechos se registraron el 11 de mayo de 2026, en el barrio La Feria, donde Acuña Cáceres atacó con un arma cortopunzante a una persona, causándole graves heridas que obligaron a realizarle múltiples intervenciones quirúrgicas para intentar salvarle la vida.

Tras el ataque, el hombre huyó e intentó esconderse, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder 500 dosis de estupefacientes.

Ante las pruebas recopiladas durante la investigación, Acuña Cáceres aceptó voluntariamente su responsabilidad y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con asesoría de su abogado. El acuerdo fue avalado por un juez de conocimiento.

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Finalmente, fue condenado a 8 años y 5 meses de prisión como responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Pensionado fue asesinado por un sicario frente a su casa en Barrancabermeja. Autoridades ofrecen una recompensa de $10 millones #MañanasBlu https://t.co/ptydZZLW3N — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Los dos procesos corresponden a hechos independientes ocurridos en municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Las condenas se produjeron luego de investigaciones de la Fiscalía y procedimientos de la Policía Nacional que permitieron identificar, capturar y judicializar a los responsables de los ataques.