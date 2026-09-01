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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía recuperó 34 bovinos que habían sido robados en Santander

Policía recuperó 34 bovinos que habían sido robados en Santander

Las autoridades encontraron los 34 semovientes, todos bovinos de raza Cebú, de diferentes colores y pelajes.

foto abigeato santander.jpeg
Recuperan bovinos en Santander
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Un operativo de la Policía de Santander permitió recuperar 34 bovinos que habían sido reportados como hurtados durante 2025 en Sabana de Torres, en un nuevo golpe contra el abigeato en las zonas rurales del departamento.

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El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Gobernación de Santander, mediante una diligencia de allanamiento y registro en la finca La Esterlina, ubicada en la vereda Musanda, jurisdicción de Rionegro.

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En el lugar, las autoridades encontraron los 34 semovientes, todos bovinos de raza Cebú, de diferentes colores y pelajes, que fueron plenamente identificados como parte del ganado que había sido reportado como robado.

Tras el operativo, los animales quedaron a disposición de la Fiscalía Segunda Local de Barrancabermeja, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del hurto y la tenencia de los semovientes.

La Policía informó además que inició la coordinación con los propietarios legítimos para avanzar en la restitución de los animales, con el propósito de recuperar el patrimonio afectado de los ganaderos.

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El coronel Francisco Albeiro Avendaño, subcomandante del Departamento de Policía Santander, aseguró que la seguridad en el sector rural es una prioridad y advirtió que continuarán las acciones contra las estructuras dedicadas al abigeato.

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