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Gobernación de Santander ratifica continuidad de su gabinete tras nuevos cambios

Los movimientos se producen mientras la administración departamental avanza en la ejecución de “Es Tiempo de Santander”.

FOTO NEUVA GOBERNACIÓN DE SANTANDER.jpg
FOTO: Gobernación de Santander - Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La Gobernación de Santander confirmó nuevos cambios en su equipo de gobierno, al tiempo que ratificó la continuidad de la mayoría de los funcionarios que acompañan al gobernador Juvenal Díaz Mateus en la ejecución del Plan de Desarrollo “Es Tiempo de Santander”.

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La administración departamental aseguró que los ajustes responden, en algunos casos, a decisiones personales de funcionarios que decidieron culminar su ciclo en el gobierno para emprender nuevos proyectos profesionales y públicos.

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Según la Gobernación, las modificaciones fueron adoptadas de manera responsable y planificada, con el propósito de garantizar la continuidad administrativa, fortalecer la capacidad de gestión y evitar interrupciones en los proyectos estratégicos que se adelantan en los municipios de Santander.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus agradeció el trabajo, compromiso y dedicación de los funcionarios que culminan sus responsabilidades, destacando su aporte a los resultados obtenidos durante esta etapa de la administración.

Nuevos integrantes del gabinete

  • Carmen Lucía Agredo Acevedo, secretaria de Desarrollo Social.
  • Angie Tatiana Atuesta Velasco, directora de Juventudes de la Secretaría de Desarrollo.
  • Waleska Johanna Quintero Jaimes, secretaria de Mujer y Equidad de Género.
  • Sandra Liliana Bautista Escobar, directora de Equidad y Género.
  • Lucía Cristina Abaunza Peña, secretaria de Cultura y Turismo.
  • María Fernanda Bretón Martínez Villalba, directora de Cultura, Turismo y Patrimonio.
  • Juan Guillermo Sierra Díaz, secretario de Vivienda y Hábitat.
  • Luis Carlos Peña Vargas, director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.
  • Marco Aurelio Quiroga Velasco, director de Atención al Ciudadano.
  • Juan Carlos Ostos Guevara, director Estratégico de la Secretaría de Educación.
  • Andrés Honorio Marín Catalán, director de Talento Humano Docente.
  • Jeferson Arley Jaimes Laguado, director de Participación Ciudadana y Acción Comunal de la Secretaría del Interior.
  • Nancy Janehydy Blanco Becerra, directora Administrativa y Control Financiero de la Secretaría de Salud.
  • Aury Milen Sampayo Salazar, directora de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud.
  • Ana Carolina Toledo Bueno, directora de Gobierno Digital.
  • Carlos Augusto Quintero Duque, gerente de IDESAN.
  • Karen Tatiana Castro Bohórquez, asesora del despacho del secretario de Salud.
  • Yolanda Tarazona Álvarez y Óscar Gerardo Hernández, asesores del despacho del gobernador.

La Gobernación también confirmó que buena parte de su estructura directiva continuará en sus cargos, entre ellos los secretarios de Planeación, Hacienda, Educación, Agricultura, Infraestructura, TIC, Competitividad y Productividad, además de los responsables de las oficinas Jurídica, Contratación, Control Interno, Control Disciplinario y Prensa y Comunicaciones.

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También permanecerán los directores de áreas estratégicas relacionadas con gestión del riesgo, seguridad y convivencia, víctimas, regalías, desarrollo territorial, infraestructura, agua y saneamiento básico, asuntos ambientales y minero-energéticos, educación, salud, hacienda y administración.

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Los movimientos se producen a una año de las elecciones regionales, mientras la administración departamental avanza en la ejecución del plan de desarrollo “Es Tiempo de Santander”, hoja de ruta con la que el gobierno de Juvenal Díaz busca orientar las inversiones y políticas públicas del departamento.

La Gobernación enfatizó que los cambios no representan una ruptura en la administración, sino un proceso de reacomodo y fortalecimiento del equipo, manteniendo buena parte de la estructura actual para dar continuidad a los programas, proyectos y compromisos adquiridos con los santandereanos.

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