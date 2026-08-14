No todo es redes sociales: Luis Díaz, Falcao y James Rodríguez han donado desde el primer día

En medio de la crisis que vive Colombia por las miles de familias afectadas que dejó el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, las criticas en redes sociales no han cesado en torno a quién ayuda y quién no, en especial en contra de futbolistas de la selección por lo que ha hecho Jhon Arias al enviar aviones para ayudar a la gente en el Chocó, región de la cual es procedente.

Los que han estado en el ojo del huracán han sido Luis Díaz, Falcao y James Rodríguez, pues en redes sociales solo se habían pronunciado con un mensaje en sus cuentas personales y, según los seguidores, “no habían aportado nada cuando más se les necesitaba” y, aunque poco después confirmaron sus ayudas, las criticas no cesaron porque muchas personas aseguraron que “lo hicieron por presión”, no obstante, esto es falso.

Luis Díaz, Falcao y James Rodríguez han donado desde el primer día

Blu Radio conoció que desde en el primer momento que ocurrió el trágico terremoto en el occidente del país, varios futbolistas de la Selección Colombia, incluyendo a los mencionados, han estado al pendiente y gestionando ayudas a través de sus fundaciones o marcas aliadas para brindar apoyo económico a sus familias, sin embargo, no querían tener focos ni atención en redes, por eso, esperaban no tener que hacerlo de manera pública.

“Nosotros hemos tratado de establecer un puente en este espacio durante esta semana precisamente con ese fin. Y como le nace hacerlo, James, como Luis Díaz, ya habían hecho donaciones y aportes de manera privada. Es una información que hemos podido conocer en este espacio, y no todo lo que se hace por Colombia necesita una cámara, un comunicado o una publicación. John Arias merece todo nuestro reconocimiento y lo hemos hecho durante toda esta semana, le hemos agradecido por su solidaridad en acciones concretas. Hemos aplaudido su liderazgo de toda la semana, pero su gesto no debería convertirse en una vara para medir a los demás. No es una competencia, no hay podio para la solidaridad, y en momentos como este creo que lo que menos necesitamos es dividirnos por eso”, expresó Julián Capera, periodista de Blog Deportivo de Blu Radio.



Falcao también se está moviendo para ayudar a Colombia

Otro de los nombres que apareció en la conversación fue el de Radamel Falcao García. El delantero colombiano había realizado pronunciamientos breves en sus redes sociales, pero, según lo explicado en el programa, también estaba trabajando en distintas iniciativas de ayuda para los damnificados.

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Una de ellas está relacionada con Panamá. Falcao, junto con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín, participa en una iniciativa vinculada con el denominado Derbi Chorrerano. La propuesta contempla destinar los recursos de la taquilla del partido a las familias afectadas por el terremoto en Colombia.

Guarín explicó la iniciativa en un mensaje difundido en redes sociales: “Junto con los directivos del San Francisco FC, hemos tomado la decisión de destinar la taquilla del partido para apoyar a las familias damnificadas en Colombia”.

La iniciativa demuestra que la solidaridad de los futbolistas no necesariamente pasa por una transferencia de dinero anunciada en Instagram. También puede expresarse mediante gestiones, eventos, alianzas y campañas que permitan recaudar recursos para quienes más lo necesitan.