En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Barcelona ficharía a delantero colombiano si operación con Julián Álvarez se cae

Barcelona ficharía a delantero colombiano si operación con Julián Álvarez se cae

La noticia también la ha confirmado Fabrizio Romano, que asegura que hay un interés real del club por el atacante.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El Barcelona ya tendría identificado a un delantero colombiano entre las alternativas para reforzar su ataque en caso de que no consiga avanzar con el fichaje de Julián Álvarez. El nombre que aparece en esa lista es Luis Suárez, atacante del Sporting de Lisboa que viene de protagonizar una destacada temporada goleadora en Portugal.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La posibilidad fue revelada por el periodista especializado en mercado de fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que el conjunto catalán contempla al colombiano entre sus opciones para ocupar la posición de delantero centro. Según su información, Suárez forma parte de una lista que Barcelona está siguiendo y su candidatura podría tomar mayor fuerza si la operación por Álvarez continúa sin concretarse.

Últimas noticias

Conmebol y FCF ayudarán por terremoto en Colombia
Fútbol

Conmebol y FCF donarán 1 millón de dólares a afectados por terremoto en Colombia

Luis Díaz en Bogotá
Fútbol

Luis Díaz se une a la ayuda para víctimas del terremoto en Colombia a través de su fundación

La situación todavía depende del futuro del delantero argentino. Barcelona mantiene como prioridad su incorporación, pero la dificultad para sacar a Álvarez del Atlético de Madrid obliga al club a analizar otros perfiles disponibles en el mercado.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Foto: AFP

¿Quién es Luis Suárez, el delantero colombiano que sigue Barcelona?

Suárez llegó al Sporting de Lisboa procedente del Almería después de que el club portugués desembolsara cerca de 28 millones de euros por su fichaje. El equipo español, además, conservó un 10 % de una futura venta, por lo que una eventual salida podría generar ingresos adicionales para el conjunto andaluz.

Suárez ha incrementado notablemente sus registros goleadores desde su llegada a Portugal. Después de una campaña en España en la que marcó 28 tantos, el colombiano terminó su último curso con 32 goles en 44 partidos con el Sporting.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Su producción ofensiva también se trasladó a la Champions League, competición en la que tuvo actuaciones destacadas y comenzó a llamar la atención de clubes de mayor peso en Europa.

Publicidad

Ese rendimiento explica por qué su nombre aparece ahora en el radar de Barcelona. El club catalán estaría buscando un delantero que pueda asumir inmediatamente la responsabilidad de jugar como '9', en lugar de limitarse a ser una apuesta a largo plazo.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
X: @SportingCP

¿Cuánto podría costar Luis Suárez?

Uno de los principales obstáculos para Barcelona sería el precio, ya que el contrato de Luis Suárez con Sporting contempla una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, una cantidad que el conjunto portugués no tendría intención de rebajar.

De acuerdo con la información proporcionada, Sporting ya habría rechazado propuestas procedentes de clubes de la Premier League y de Arabia Saudí, pese al interés por el colombiano.

Publicidad

La existencia de esa cláusula, por tanto, convierte la operación en una alternativa costosa para Barcelona. El club catalán tendría que valorar si la inversión resulta viable en caso de que finalmente se cierre la puerta a Julián Álvarez.

El nombre del colombiano no sería completamente nuevo en las oficinas del equipo español. Según había informado anteriormente SPORT, el representante de Suárez, Fali Ramadani, habría puesto al delantero sobre la mesa del Barcelona.

El perfil futbolístico también encajaría con algunas de las características que busca Barcelona. A Suárez lo describen como un atacante con velocidad, capacidad para asociarse con sus compañeros y movilidad para abandonar la posición de referencia y participar en la construcción ofensiva.

Barcelona vs. Atlético de Madrid
Barcelona vs. Atlético de Madrid //
Foto: AFP

Barcelona también estudia otras alternativas

La dirección deportiva encabezada por Deco ha revisado diferentes opciones mientras intenta mantener abierta la posibilidad de contratar a Julián Álvarez.

Entre los nombres considerados también aparece Tresoldi, delantero del Brujas. Sin embargo, su perfil respondería más a una apuesta pensando en el futuro debido a su juventud.

En el caso de Suárez, la situación sería diferente: sus números recientes y su experiencia permitirían al Barcelona valorar una incorporación destinada a tener impacto inmediato.

Relacionados

Barcelona

Publicidad

Publicidad

Publicidad