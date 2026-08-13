Conmebol y FCF donarán 1 millón de dólares a afectados por terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron este jueves la donación conjunta de un millón de dólares para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el lunes a Colombia y ha causado al menos 265 muertos.

Los recursos, detalló la Conmebol en un comunicado, se canalizarán a través de la campaña "Colombia, un solo corazón", encabezada por la primera dama de ese país, Ana Lucía Pineda.

"Con esta acción, la Conmebol y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles", agregó en la nota el ente deportivo regional, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

Ambas instituciones invitaron "a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados" a seguir "apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia".



"En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia", indicaron.

Este miércoles, el Gobierno colombiano informó que el terremoto deja hasta el momento 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas.

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De igual forma, se reporta la destrucción de 11.347 viviendas, daños en otras 53.526 casas y el colapso de 140 edificios.

La emergencia afecta a 24.324 familias y a 403 municipios de 14 de los 32 departamentos de ese país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).