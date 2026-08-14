¿Luis Suárez, listo para el FC Barcelona? El club se pronunció al respecto

El gran Mundial que tuvo la Selección Colombia ha despertado el interés de varios de sus futbolistas por parte de grandes clubes, pero a muchos les sorprendió el rumor entre el FC Barclona y Luis Suárez de un fichaje en este mercado de verano para suplantar la salida de Ferran Torres y Robert Lewandoski.

Rui Borges, técnico del Sporting, aseguró que el interés por el delantero es “apenas normal” ante “el mejor jugador del fútbol de Portugal”, pero espera que se quede en esta temporada y no cerrará la puerta para que vaya a otro club si las cosas se terminan dando tanto para el club como para él.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Foto: AFP

FC Barcelona se pronuncia sobre el interés de Luis Suárez

Sport, medio cercano al cuadro catalán, sostuvo una conversación con dirigentes blaugranas que confirmaron que su nombre sí estuvo en carpeta, pero ni ha sido prioridad ni se han hecho conversaciones para un fichaje debido a que el interés del equipo es sí o sí fichar a Julián Álvarez, sin embargo, el colombiano estaría en veremos solo si no concretan el deseo del delantero argentino.

“El Barça desmiente que Luis Suárez sea una opción para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. El delantero colombiano fue ofrecido al club azulgrana hace dos meses, pero las negociaciones no avanzaron. Aunque su precio y rendimiento en Portugal fueron valorados, el Barça mantiene su apuesta clara por Julián Álvarez como el ‘9’ elegido para el nuevo proyecto de Hansi Flick. Las negociaciones con el Atlético de Madrid siguen completamente paradas, pero el club insiste: Julián Álvarez es la prioridad absoluta para la delantera”, explicaron.



Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa Foto: AFP

Luis Suaréz, pieza clave del Sporting

El técnico ha sido claro de que la relación con el delantero está en su mejor momento y no jugará en los primeros partidos porque se encuentra recuperando su estado físico, pero espera tenerlo al 100 % pronto si decide continuar en el equipo en esta temporada.