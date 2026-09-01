Lucas está hospitalizado: comienza una nueva esperanza para el niño de 7 años

Con esperanza y acompañado de su familia, Lucas Murillo, un niño de 7 años que padece una cardiopatía desde su nacimiento, llegó a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca.

El pequeño será sometido a una serie de exámenes especializados para conocer con precisión su condición y determinar qué procedimiento quirúrgico necesita para tratar su enfermedad cardíaca.

Ahora, la esperanza está puesta en los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia, quienes definirán el camino médico que permitirá buscar una solución para el corazón de Lucas.

Lucas Murillo ya está hospitalizado en Santander y comenzó exámenes para su tratamiento #VocesySonidos https://t.co/d08kXz7eK5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Durante las próximas horas se realizarán los exámenes y estudios necesarios para determinar su estado de salud y establecer la ruta de atención más adecuada, según sus necesidades clínicas. Para facilitar la permanencia de Lucas y sus padres en Santander y garantizar el acceso a la atención especializada, fueron dispuestos servicios de estancia, alimentación y transporte a sus padres.



“Él siempre es muy alegre y está contento”, dijo la madre de Lucas Francesco Murillo, un niño de 7 años que llegó al Instituto Cardiovascular de Floridablanca tras pasar cerca de un año sin controles especializados por su cardiopatía congénita.

A Bucaramanga llegó el niño Lucas Francesco Murillo tras viajar en un vuelo medicalizado donado por la FVC desde Cúcuta.



La mamá del menor, Andrea García, contó detalles del vuelo y la ayuda recibida por el presidente De La Espriella. #VocesySonidos pic.twitter.com/8m5ZmXrrzc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Su madre explicó que la familia llega con expectativa frente a los resultados de los nuevos estudios médicos. Entre los procedimientos pendientes se encuentra un cateterismo, con el que los especialistas podrán evaluar nuevamente el estado del corazón del menor.

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El HIC y Nueva EPS señalaron que la atención de Lucas fue posible gracias a la articulación entre la Presidencia de la República y el Instituto Cardiovascular, entidades que trabajaron coordinadamente para concretar el traslado y facilitar el acceso oportuno a los servicios especializados que requiere.

Las instituciones indicaron que continuarán brindando a Lucas y a su familia el acompañamiento necesario, de acuerdo con su evolución y las indicaciones del equipo médico.

#TopBlu Lucas, el niño de 7 años que pidió ayuda en un video al presidente, fue trasladado a Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/kQ9ChQmwX5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Asimismo, precisaron que cualquier información relacionada con el estado de salud y evolución del menor será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS.

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El caso de Lucas Murillo había generado atención pública en Colombia debido a la necesidad de acceder a servicios especializados para el tratamiento de su condición cardíaca. Con su llegada a Floridablanca comienza una nueva etapa de valoración médica, en la que los especialistas definirán los procedimientos y tratamientos que deberá seguir.