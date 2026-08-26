Tres homicidios con arma de fuego en Bucaramanga, Barrancabermeja y Floridablanca

Santander vive una nueva jornada de violencia. Tres hombres murieron en hechos independientes registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, todos relacionados preliminarmente con ataques con arma de fuego.

En Floridablanca, el homicidio ocurrió en el sector de Los Pumarrosos, en La Cumbre. De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, la línea de emergencia 123 recibió una alerta por varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre con múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La víctima falleció en el sitio.

El segundo caso se presentó en Bucaramanga, en inmediaciones de la Casa de Justicia del barrio La Juventud. La Policía informó que una persona fue lesionada con arma de fuego y trasladada en un vehículo particular al Hospital Local del Norte, donde ingresó sin signos vitales.

Según las primeras versiones recopiladas por las autoridades, los responsables serían dos hombres vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta XTZ de color negro y habrían realizado varios disparos en el sector. La Policía Judicial adelanta las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y los móviles del crimen.



Santander registra una nueva jornada de violencia, luego de que tres hombres murieran en diferentes hechos, aparentemente relacionados con ataques sicariales, ocurridos en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja #MañanasBlu pic.twitter.com/3SDguVXNfl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2026

El tercer homicidio se registró en Barrancabermeja, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía que comunica con Yondó. La víctima presentaba, según el reporte de las autoridades, dos impactos de arma de fuego.

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Los tres casos ocurrieron de manera independiente y, hasta el momento, no existe información oficial que permita establecer una conexión entre los homicidios. Las autoridades adelantan las respectivas inspecciones técnicas, recolección de elementos materiales probatorios y entrevistas para esclarecer los hechos.

Los homicidios vuelven a generar preocupación por la violencia asociada al uso de armas de fuego en diferentes municipios de Santander. En cada uno de los casos, los investigadores buscan determinar si se trató de ataques dirigidos, establecer los posibles móviles y ubicar a los responsables.

Las autoridades mantienen los operativos de seguridad y solicitan a la ciudadanía entregar información que pueda contribuir al esclarecimiento de estos hechos.