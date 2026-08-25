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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Misión de 25 expertos de la UIS ya está en Pereira evaluando edificaciones tras terremoto

Misión de 25 expertos de la UIS ya está en Pereira evaluando edificaciones tras terremoto

La misión está integrada por profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería de la Construcción, Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica, estarán acompañados por especialistas con formación avanzada en estructuras para realizar las valoraciones que requieren mayor conocimiento técnico.

Ingenieros y Arquitectos de la UIS verificarán edificaciones en Pereira.
Ingenieros y Arquitectos de la UIS verificarán edificaciones en Pereira.
Foto: UIS.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La misión de 25 expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) ya se encuentra en Pereira para comenzar la evaluación especializada de las estructuras que resultaron afectadas por el sismo.

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El equipo verificará las condiciones de las edificaciones para establecer qué tan comprometidas están, qué daños presentan y qué intervención requieren.

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El trabajo hace parte de un proceso que, después de un terremoto, se desarrolla en diferentes momentos. La primera fase corresponde a una inspección rápida, en la que se hace una revisión inicial de las edificaciones para identificar posibles daños y determinar cuáles requieren una evaluación más detallada.

Una segunda fase está a cargo de profesionales especializados en estructuras o patología estructural. En este punto es donde interviene la misión de la UIS, que realizará una revisión técnica más profunda para confirmar o modificar los resultados de la primera inspección.

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“Una inspección detallada requiere ser hecha por un profesional que sea especialista en estructuras o patología estructural para que pueda validar o modificar la primera inspección que se realizó”, explicó Orlando Daniel Arroyo Amell, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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La misión concentrará su trabajo en la caracterización de las estructuras afectadas y tendrá especial atención en viviendas, hospitales, colegios y edificaciones de uso especial, donde una evaluación equivocada podría tener consecuencias para las personas que las utilizan.

Los expertos analizarán las condiciones de las edificaciones para establecer el nivel de afectación y la necesidad de intervención. Esta información permitirá avanzar hacia la tercera etapa del proceso: la valoración de los daños y la definición de las acciones que deberán ejecutarse.

Una vez terminadas las inspecciones especializadas, se realizará una valoración de los daños. Con ese diagnóstico se podrá determinar cuáles edificaciones pueden continuar en funcionamiento, cuáles necesitan reparaciones o reforzamiento y cuáles requieren otro tipo de intervención.

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Posteriormente comenzará la planeación de la recuperación, que puede incluir reconstrucción o reforzamiento de las estructuras que así lo requieran.

La misión de la UIS también cuenta con la participación de egresados de programas de posgrado en estructuras, quienes se desplazaron como voluntarios para acompañar las labores técnicas en Pereira.

Para Arroyo, este trabajo representa además el aporte del conocimiento especializado de la universidad en medio de la emergencia. La participación de los expertos permitirá que, más allá de una primera revisión visual de las edificaciones, se cuente con una evaluación técnica que determine con mayor precisión qué tan afectadas quedaron y qué se debe hacer con ellas.

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