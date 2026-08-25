“Soy sobreviviente del terremoto de 1983”: Juan M. Muñoz, gerente de reconstrucción del Valle

Juan Manuel Muñoz fue designado por el presidente Abelardo De La Espriella como el nuevo gerente para la reconstrucción del departamento del Valle del Cauca tras el terremoto que afectó el suroccidente colombiano el pasado 10 de agosto. El directivo, con una amplia trayectoria en los sectores agropecuario, industrial y gremial —donde se ha desempeñado como presidente de Procaña y de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca—, renunció a la representación diplomática que asumiría como embajador en Brasil para ponerse al frente de la atención a la emergencia en la región.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Muñoz explicó las razones personales y profesionales que lo llevaron a declinar la responsabilidad en el exterior y asumir la coordinación de las labores de recuperación en las zonas afectadas, destacando su experiencia previa como damnificado de un desastre natural en su juventud.

Experiencia personal e inicio de las gestiones

Juan Manuel Muñoz relató que su decisión de asumir la gerencia respondió a la vivencia personal que tuvo durante su juventud en el departamento del Cauca: "Porque yo fui terremoteado en 1983, me tocó el terremoto de Popayán, en donde me crié, en donde viví gran parte de mi vida, en donde mi casa se cayó. Todos esos sentimientos me movieron el corazón y llegaron a mi mente nuevamente."

Asimismo, la fuente detalló la edad que tenía al momento de ocurrir dicho evento sísmico en Popayán y la empatía que guarda frente a los afectados en el Valle del Cauca: "No señor, tenía 17, 16."



Que sé lo que se vive, que sé lo que se siente, que sé lo que es tener un día uno algo o todo y en 18 segundos quedarse sin nada y pasar a estar en una carpa. Esa fue mi experiencia y yo no podía irme a Brasil con un título notable, es como interesante, una proyección muy bonita para el país también. Pero yo viví lo que es y sé lo que sienten, lo que están así, lo que están sintiendo hoy mi gente aquí de la región. Yo no me podía ir a esto, o sea, mi corazón no me lo permitía manifestó

Manejo de recursos y veeduría de la reconstrucción

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Respecto a la ejecución presupuestal y la estructura organizativa de la gerencia, Muñoz precisó que la administración directa de los fondos destinados para la atención de la emergencia no estará bajo su despacho, sino a cargo de un fideicomiso independiente.

"Yo no voy a manejar los recursos, fíjate, los recursos los va a manejar el Fondo Milagro, que está en manos de un gran tipo, de un gran hombre como es Jaime Uribe, donde va a tener una junta directiva de excelsas cualidades, donde van a estar los presidentes de todo nuestro sector bancario, gente pulcra e impecable, impoluta. Y yo voy a estar en la región reconstruyendo, voy a estar en la región vigilando, voy a estar en la región armando esa arquitectura de gobierno que se requiere y articulándola con el gobierno municipal, el gobierno departamental, con lo que ya hay hecho", dijo.

Para evitar irregularidades en el censo de damnificados y en la entrega de las ayudas estatales, el gerente enfatizó la necesidad de realizar un control estricto sobre las bases de datos de las zonas impactadas: "Lo primero que hay que iniciar, que sé que ya hay mucho adelantado, es la caracterización del problema, es saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos damnificados cuantificar los daños, cuantificar la magnitud minuciosamente de esta tragedia para poder llegar a eso. Porque como yo te dije, yo he sido terremotiado, o sea, yo vi también el abuso del año de 1983. Y no solo, como se dice ahora, que la clase política, que lo único que robaron, no, de la gente del común. O sea, se asentaron el doble de damnificados de los que realmente eran. Llegaron de todas las regiones."

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Entregas de subsidios y control de especulación inmobiliaria

Sobre las medidas inmediatas para atender a la población que actualmente permanece en alojamientos temporales o carpas, Muñoz se refirió al esquema de subsidios de arrendamiento anunciado por el Gobierno y al procedimiento estipulado para su cobro: "El auxilio, si no estoy mal y con error de imagen, equivocación, es de 1.050.000 mensuales por 3 meses, sí, para que tengan ese alivio. A las personas que estén totalmente identificadas y registradas en las bases de datos del GOIA, o sea, que se haya comprobado que sí son los que son, ahí simplemente con su cédula, no necesitan tener cuenta."

Juan Manuel Muñoz, fui damnificado, estoy identificado y reportado, y estoy verificado que soy damnificado con mi cédula. Presencialmente voy a una entidad bancaria y me entregan mi auxilio y mi apoyo, sí, o sea, ahí las cosas, fíjense que sí se pueden hacer en forma transparente indicó.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía y a los arrendadores del suroccidente del país para evitar el incremento desmedido en los canones de arrendamiento de las viviendas disponibles: "Y es, por favor, una campaña ya, que la gente no abuse de los arriendos. Es triste ver, y tú lo sabes que estás en Cali y lo puedes decir y aprovechar hoy a nivel nacional, arriendos que costaban millón y medio ya tienen 2, 3 millones, los de 2 millones a 3, 4 millones. Ese oportunismo no puede nacer de la misma sociedad. Y ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que trabajar."

Las labores de reconstrucción técnica y articulación institucional iniciaron formalmente con las reuniones entre la gerencia asignada, las alcaldías locales, la Gobernación del Valle del Cauca y los Puestos de Mando Unificado (PMU).