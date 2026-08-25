Bucaramanga está lista para la Feria Regional de Negocios Verdes: esta es la programación

La Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga será escenario, el próximo 5 de septiembre, de la Quinta Feria Regional de Negocios Verdes, organizada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche y reunirá a más de 105 empresarios santandereanos que trabajan en iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Este año, la feria tendrá como concepto central “Un Jardín para la Biodiversidad” y contará con espacios como ‘El Bosque Emprende’, ‘Conecta Territorio’ y el ‘Encuentro de Sabores’, donde los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados bajo criterios de sostenibilidad.

Para la CDMB, el evento busca convertirse no solo en una vitrina comercial, sino también en un espacio para visibilizar las historias de los emprendedores y promover el consumo responsable en la región.



Entre los participantes está Yasmín Comas Jiménez, creadora de Kakaua Cacao, quien encontró en el cultivo y transformación del cacao orgánico una oportunidad para reconstruir su proyecto de vida después de haber enfrentado situaciones de violencia y desplazamiento.

También estará Claudia Patricia García, fundadora de Bebecó, emprendimiento dedicado a la elaboración de pañales ecológicos de tela. La empresaria decidió impulsar esta iniciativa durante la pandemia y actualmente considera la feria una oportunidad para comercializar sus productos y generar conciencia sobre alternativas sostenibles.

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Juan Carlos Reyes Nova, director general de la CDMB, destacó la participación de los más de 105 empresarios y extendió la invitación a la ciudadanía para respaldar estos emprendimientos.

La programación también incluirá actividades interactivas para niños y adultos, en el marco de la estrategia “+Sostenibilidad - Residuos”, con la que se busca fortalecer las prácticas de consumo responsable y el manejo adecuado de los residuos.