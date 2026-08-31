Casi todos los colombianos están en una EPS que no cumple requisitos financieros: Contraloría

La crisis del sistema de salud es tan grande que hoy el 98,76% de los colombianos está afiliado a una EPS que no cumple los requisitos financieros exigidos por la ley, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.

Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía son las únicas entidades que cumplen con el capital mínimo, el margen de solvencia y el régimen de inversiones de la reserva técnica. Las demás fallan en alguno de los indicadores, y 13 fallaron en todos.

Este resultado se da en un contexto en el que las EPS no reciben ingresos suficientes para financiar el costo de la atención en salud de los pacientes, y en el que la decisión de intervenir las EPS y tomar el control desde el gobierno nacional tampoco resolvió el problema, porque esas entidades siguen en una situación financiera crítica.

Salud en Colombia. Foto: Universidad Nacional.

El año pasado, Colombia destinó un presupuesto de 100 billones de pesos para la operación de su sistema de salud, pero esa cifra se quedó corta y el grueso de las EPS recibió menos dinero del que costó la atención de los pacientes. Las pérdidas totales de las EPS (sin contar a Nueva EPS) llegaron a 5,73 billones de pesos.



EPS intervenidas Colombia: la crisis financiera que la Contraloría dice que no se ha resuelto

Las EPS intervenidas por el gobierno continúan en una situación financiera crítica y su estado se está deteriorando aún más: las deudas están por las nubes, la operación da pérdidas de forma recurrente y no hay patrimonio de respaldo, advirtió la Contraloría General de la República.

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El informe del ente de control incluye a 7 EPS hoy intervenidas y gerenciadas por la Superintendencia Nacional de Salud: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, S.O.S. (Servicio Occidental de Salud) y Savia Salud EPS. No está incluida la Nueva EPS (la EPS más grande del país) porque aún no ha publicado sus estados financieros para 2025, a pesar de que había anunciado que revelaría sus informes financieros a mediados de julio tras la orden de un juez.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

"La persistencia de resultados operacionales negativos evidencia que las EPS intervenidas continúan destruyendo valor desde su operación principal, situación que impide cualquier proceso de recuperación patrimonial y obliga a financiar permanentemente la operación mediante un mayor endeudamiento. Esta situación refleja que las intervenciones administrativas no han logrado restablecer condiciones mínimas de viabilidad financiera para las entidades objeto de la medida", señaló la entidad.

En otro segmento del estudio, la Contraloría señala que las medidas de intervención administrativa implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud han generado en las EPS un deterioro crítico y agudizaron las causas estructurales que motivaron las intervenciones.

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Para la Contraloría, las EPS tienen una estructura financiera riesgosa en la que el valor del pasivo supera ampliamente el valor de los activos. En otras palabras, esto significa que si estas entidades se liquidan, no tienen con qué responder a la hora de pagar las deudas.