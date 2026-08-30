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Blu Radio  / Salud  / Liam Santiago, niño con distrofia muscular de Duchenne pide ayuda: esto dijo Nueva EPS

Liam Santiago, niño con distrofia muscular de Duchenne pide ayuda: esto dijo Nueva EPS

La Nueva EPS respondió al llamado de la familia de Liam Santiago, un niño cucuteño de ocho años con distrofia muscular, y aseguró que ya trabaja para garantizar la continuidad de su atención médica en Colombia.

Liam Santiago, pequeño con distrofia muscular.
Liam Santiago, pequeño con distrofia muscular. Captura de pantalla de redes sociales.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

La Nueva EPS aseguró que adelanta las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de la atención médica de Liam Santiago Ramos Garcera, un niño cucuteño de ocho años diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne.

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El caso se conoció después de que la familia del menor hiciera un llamado para encontrar alternativas que permitan continuar con su tratamiento en Colombia, luego de regresar de España, donde permanecieron durante un periodo en búsqueda de opciones para atender la enfermedad.

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La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que ocasiona un debilitamiento progresivo de los músculos y requiere seguimiento médico especializado.

Frente al llamado de la familia, Nueva EPS informó que ya recibió los documentos relacionados con la atención médica que Liam recibió durante su permanencia en España.

Según la entidad, sus familiares compartieron las historias clínicas y los soportes de las atenciones recibidas en ese país. Esta documentación permitirá al equipo médico conocer los antecedentes del menor y contar con información sobre el manejo que ha recibido hasta ahora.

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Con base en estos documentos, los profesionales deberán realizar las valoraciones correspondientes para determinar cuáles son las necesidades actuales del niño y definir el tratamiento que deberá continuar en Colombia.

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“Continuaremos trabajando para garantizar el acceso a las valoraciones, servicios y tratamientos que Liam necesite”, aseguró la Nueva EPS.

Con la documentación médica entregada por la familia, el siguiente paso será que el equipo de salud de Nueva EPS valore los antecedentes y la situación actual de Liam.

La entidad aseguró que está trabajando para garantizar las valoraciones, servicios y tratamientos que el menor requiera.

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