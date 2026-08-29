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Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS confirma traslado de Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente

Nueva EPS confirma traslado de Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente

El menor, de siete años, requiere atención especializada por una condición cardíaca. El presidente confirmó que Lucas ya recibió el oxígeno que necesita y que continúa el seguimiento de su caso en Bucaramanga.

Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente.
Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

La Nueva EPS entregó una nueva actualización sobre el caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años de Cúcuta cuyo llamado de auxilio al presidente Abelardo de la Espriella generó una amplia reacción en redes sociales.

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La entidad aseguró que está acompañando de manera prioritaria al menor y a su familia y que ya adelantó las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de su atención médica.

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Entre las medidas adoptadas está el traslado de Lucas desde Cúcuta hasta Bucaramanga, donde actualmente recibe atención en la Fundación Cardiovascular de Colombia, institución de cuarto nivel que cuenta con especialistas y servicios para atender su condición cardíaca.

La Nueva EPS también confirmó que realizó la entrega del oxígeno requerido a la madre del menor y señaló que continuará haciendo seguimiento a su evolución y a las necesidades médicas que se determinen durante el proceso.

El caso de Lucas tomó relevancia nacional después de que el menor apareciera en un video difundido en redes sociales pidiendo ayuda directamente al presidente.

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El niño explicó que necesita oxígeno de manera permanente y que ha sido sometido a varias cirugías de corazón abierto. También dijo que no quiere morir y pidió que se le facilitara el acceso a los procedimientos médicos que requiere.

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Tras conocer el video, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, asumir personalmente la situación y revisar con la Nueva EPS las condiciones del menor.

El mandatario cuestionó que un niño tuviera que recurrir públicamente a pedir ayuda para recibir atención médica y pidió que se garantizaran los exámenes, tratamientos y servicios especializados necesarios.

Posteriormente, el presidente informó que el menor ya estaba recibiendo atención médica y que había sido trasladado a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

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De acuerdo con la información entregada por la Nueva EPS, el traslado fue coordinado con la familia y busca garantizar que Lucas tenga acceso a los especialistas y procedimientos que requiere.

La entidad explicó que continuará acompañando al niño durante su permanencia en Bucaramanga y que avanzará en los procedimientos médicos que sean definidos por los especialistas.

El objetivo es determinar cuál es el manejo que necesita el menor y avanzar en los estudios correspondientes. Según la información conocida sobre el caso, entre las posibilidades que deberán evaluar los médicos está su eventual ingreso a una lista de espera para un trasplante de corazón, dependiendo de los resultados de las valoraciones.

El presidente Abelardo de la Espriella informó además que se impartieron instrucciones para atender la situación médica del padre de Lucas, quien también se encontraba a la espera de servicios de salud. Según el mandatario, el padre ya comenzó a recibir la asistencia requerida.

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