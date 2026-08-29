De La Espriella ordenó a MinSalud atención inmediata para niño de Cúcuta que espera trasplante

El presidente Abelardo De La Espriella le ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, asumir personalmente el caso de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años, residente en Cúcuta, que padece una cardiopatía congénita y requiere con urgencia exámenes, tratamientos especializados y ser incluido en una lista para un trasplante de corazón.

La instrucción presidencial se conoció luego de que se difundiera un video en el que el menor relató su delicado estado de salud. Lucas explicó que nació con solo medio corazón, ha sido sometido a tres cirugías a corazón abierto y depende permanentemente de oxígeno.

He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente.



No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me… pic.twitter.com/tsehjP7IEk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

En el mensaje, dirigido directamente al mandatario, contó que su madre lleva un año realizando gestiones ante la Nueva EPS para obtener la autorización de los exámenes y lograr su ingreso a una clínica de cuarto nivel que pueda incluirlo en una lista de trasplantes.

“Yo no quiero morir”, dijo el pequeño Lucas al advertir que su vida corre riesgo si no recibe el trasplante. Precisamente, esa frase fue retomada por el presidente De La Espriella, quien cuestionó que un menor tenga que llegar a ese punto para obtener una respuesta del sistema de salud.



El mandatario le pidió a la ministra Vesga ubicar de inmediato a la familia y revisar con la Nueva EPS el estado del proceso, con el propósito de garantizar la atención que el niño necesita.

De La Espriella señaló, además, que estará pendiente de la evolución del caso y advirtió que la vida de un menor no puede quedar supeditada a trámites administrativos ni a la espera de autorizaciones.