En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / De La Espriella ordenó a MinSalud atención inmediata para niño de Cúcuta que espera trasplante

De La Espriella ordenó a MinSalud atención inmediata para niño de Cúcuta que espera trasplante

El mandatario pidió a la ministra Ana María Vesga ubicar a la familia de Lucas Murillo y revisar con la Nueva EPS su caso de trasplante de corazón.

Lucas Murillo
Lucas Murillo
Foto: AFP - captura de video
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella le ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, asumir personalmente el caso de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años, residente en Cúcuta, que padece una cardiopatía congénita y requiere con urgencia exámenes, tratamientos especializados y ser incluido en una lista para un trasplante de corazón.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La instrucción presidencial se conoció luego de que se difundiera un video en el que el menor relató su delicado estado de salud. Lucas explicó que nació con solo medio corazón, ha sido sometido a tres cirugías a corazón abierto y depende permanentemente de oxígeno.

Últimas noticias

Enfermedades huérfanas
Salud

Federación de enfermedades raras entrega al Gobierno hoja de ruta con cinco prioridades

¿Sabía que un tratamiento odontológico puede salvarle la vida_ Conozca aquí el porqué.png
Contenido patrocinado
Salud

¿Sabía que un tratamiento odontológico puede salvarle la vida? Conozca aquí el porqué

En el mensaje, dirigido directamente al mandatario, contó que su madre lleva un año realizando gestiones ante la Nueva EPS para obtener la autorización de los exámenes y lograr su ingreso a una clínica de cuarto nivel que pueda incluirlo en una lista de trasplantes.

“Yo no quiero morir”, dijo el pequeño Lucas al advertir que su vida corre riesgo si no recibe el trasplante. Precisamente, esa frase fue retomada por el presidente De La Espriella, quien cuestionó que un menor tenga que llegar a ese punto para obtener una respuesta del sistema de salud.

El mandatario le pidió a la ministra Vesga ubicar de inmediato a la familia y revisar con la Nueva EPS el estado del proceso, con el propósito de garantizar la atención que el niño necesita.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De La Espriella señaló, además, que estará pendiente de la evolución del caso y advirtió que la vida de un menor no puede quedar supeditada a trámites administrativos ni a la espera de autorizaciones.

Publicidad

Relacionados

Ministerio de Salud

Abelardo De La Espriella

Nueva EPS

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad