De La Espriella tumba mesas de diálogo de la paz total con disidencias de 'Calarcá' y otros grupos

El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro, creados dentro de la política de la paz total y, a través de una serie de resoluciones expedidas este 28 de agosto, puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN.

El primer proceso cerrado es el que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, es decir, los comandados por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

La Resolución 343 ordena terminar la mesa de diálogos de paz por “ausencia de voluntad de paz” y deja sin efecto la Resolución 309 de 2023, que había autorizado su instalación. Se trata de una estructura que se separó del Estado Mayor Central de las Farc, entonces liderado por 'Iván Mordisco'.

'Iván Mordisco' Foto: AFP

Esta mesa inició en octubre de 2023, cuando el Gobierno Petro autorizó las conversaciones con el Estado Mayor Central. Después de las fracturas dentro de esa organización, el proceso continuó con los bloques que hoy aparecen bajo los nombres de Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.



En los argumentos presentados por el Gobierno, este sostiene que hubo incumplimientos de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo y que los acontecimientos posteriores hicieron imposible seguir acreditando una voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil. La Resolución 344, expedida de manera complementaria, revoca además las designaciones de los representantes del Gobierno en esa mesa, incluida la de Gloria Quiceno Acevedo como jefa negociadora.

El segundo cierre corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 termina la Mesa de Diálogos de Paz con esta organización por considerar que se había perdido la voluntad de paz y que ya no existían elementos para seguir acreditando una intención de reinserción a la vida civil.

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El proceso había tenido su origen en la mesa con la Segunda Marquetalia, pero posteriormente estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera se apartaron de ese nombre y pasaron a identificarse como CNEB.

Por otra parte, también se termina el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, también conocidas como Los Pachenca, que se había creado para verificar la voluntad de la organización de transitar hacía el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.

Según el Gobierno, las conversaciones se debilitaron y no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia.

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Además, a través de las resoluciones 348 revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de esa organización y pidió reactivar las órdenes de captura, y con la 350 retiró la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador del Gobierno en ese espacio.

A la lista de decisión se suma la eliminación de los reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz, entre ellos están Willington Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', y Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el presidente esta misma semana.