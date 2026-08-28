Velatón en Bogotá en homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia

Con velas, oraciones, y cánticos, cientos de colombianos rindieron homenaje este viernes a las 331 personas que murieron el 10 de agosto en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y suroeste del país, que también deja 4.449 heridos y al menos 406.963 damnificados.

El acto denominado 'Oración por Colombia y gran velatón por las víctimas y familias afectadas en el terremoto' se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá y congregó cientos de asistentes, entre ellos el presidente, Abelardo De La Espriella, y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La primera dama agradeció a los donantes internacionales que han enviado al menos 640 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los damnificados, así como a los nacionales, que en el caso de Bogotá han recolectado unas 2.640 toneladas.

"Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico", manifestó Pineda.



Bogotá realizó homenaje a víctimas por el terremoto Foto: AFP

El acto se prolongó por cerca de tres horas donde el componente religioso fue protagonista, tal como aconteció el 7 de agosto cuando De La Espriella tomó posesión del cargo en una ceremonia donde la religión fue protagonista.

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A diferencia del 7 de agosto, este viernes en la Plaza de Bolívar solo hubo intervenciones de líderes de iglesias cristianas y del catolicismo.

El acto ecuménico de hoy también fue el primero del mandatario abierto al público desde el acto de investidura del pasado 7 de agosto en Cali, y aunque se tenía previsto que De La Espriella se dirigiera a los asistentes a la plaza, la lluvia impidió que así fuera porque el evento finalizó antes de lo previsto.

Así luce hoy la Plaza de Bolívar en #Bogotá: miles de luces encendidas para acompañar a las víctimas y familias afectadas por la tragedia.



Una luz puede parecer pequeña, pero cuando miles de corazones se unen, se convierte en esperanza. pic.twitter.com/Ejv8cTwsIw — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 29, 2026

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 16 departamentos y 494 municipios, dejando además 187.839 viviendas dañadas y otras 33.395 destruidas, según el más reciente balance de las autoridades.

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La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta del país y golpeó especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros territorios del centro y suroeste, donde miles de familias continúan a la espera de asistencia y de la reconstrucción de sus hogares.