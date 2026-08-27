Fenalco Bogotá recolectó cerca de 400 toneladas de ayuda humanitaria de ‘Colombia, un solo corazón’

Cerca de 400 toneladas de ayuda humanitaria fueron recolectadas en 42 centros comerciales afiliados a Fenalco Bogotá, que se sumaron como puntos de acopio a la campaña liderada por la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda, “Colombia, un solo corazón”, iniciativa que busca apoyar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto.

“Esta cifra nos llena de gratitud y orgullo. Cerca de 400 toneladas de ayuda son el resultado de la solidaridad de miles de colombianos y del compromiso de los centros comerciales, que abrieron sus puertas y pusieron su infraestructura, equipos y logística al servicio de esta causa. A todos ellos, y a cada persona que hizo una donación, nuestro más sincero agradecimiento”, señaló Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.

Durante estas semanas, Fenalco Bogotá reportó que miles de ciudadanos y empresas acudieron a los centros comerciales para entregar alimentos no perecederos, agua, elementos de higiene, cobijas, suministros de primeros auxilios, kits escolares y juguetes. Además, los establecimientos dispusieron de sus equipos y logística para recibir, organizar y trasladar las donaciones hasta VIVE Claro, donde actualmente permanecen bajo la coordinación del equipo de la campaña, encargado de distribuirlas entre las comunidades que más las necesitan.

Por esta razón, de manera temporal, los puntos de acopio afiliados a Fenalco Bogotá harán una pausa en la recepción de nuevas donaciones. Esto permitirá avanzar en la entrega de las ayudas recolectadas y coordinar con el equipo de “Colombia, un solo corazón” una próxima etapa de apoyo, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en las regiones afectadas.



“La solidaridad no termina aquí. Lo que hemos logrado demuestra que cuando el sector empresarial, los ciudadanos y las instituciones trabajan juntos, podemos movilizar una ayuda de enorme dimensión. Seguiremos atentos a las necesidades de las comunidades y preparados para continuar aportando cuando se defina una nueva etapa de esta iniciativa”, agregó Orrego.

Según el director de Fenalco Bogotá, de ser necesario, se abrirá una nueva convocatoria para recibir más donaciones o los elementos que se requieran, de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.

