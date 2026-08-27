Nuevos detalles sobre el asesinato del intendente de la Sijín en Bogotá: capturaron a 3 criminales

El operativo para ubicar a los responsables de un triple homicidio terminó con la muerte de un integrante de la Policía Judicial en el sur de Bogotá. El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, fue impactado con arma de fuego durante un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El uniformado hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores para identificar y localizar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la misma localidad. Tras resultar herido, sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los tres homicidios iniciales estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Mientras los investigadores adelantaban las verificaciones para encontrar a los responsables, llegaron hasta un punto donde se encontraron de frente con varios de los presuntos delincuentes.



En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala en el rostro y quedó gravemente herido.

El intendente llevaba 19 años en la Policía, tenía un hijo de 10 años y se encontraba realizando labores propias de su unidad de investigación cuando ocurrió el ataque.

Publicidad

Tres personas fueron capturadas tras la muerte del policía

Después del enfrentamiento, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para localizar a los responsables.

De acuerdo con el general Cristancho, tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego que ahora son sometidas a las respectivas investigaciones.

Las autoridades buscan establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido horas antes.

Publicidad

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad individual de los capturados y establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento.

Tras conocerse la muerte del uniformado, la Policía anunció que mantendrá las operaciones para ubicar a los demás involucrados en los hechos.

“No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar estos delincuentes de forma contundente”, afirmó el general Cristancho.