Asesinan a un intendente de la Sijín en el sur de Bogotá: esto es lo que se sabe

Un intendente de la Policía Nacional, adscrito a la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), fue asesinado en la noche de este miércoles, 26 de agosto, mientras realizaba labores de inteligencia en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El uniformado, quien se encontraba trabajando de civil, fue interceptado por sujetos armados en el barrio Arborizadora Alta. Según informó el Ojo de la Noche, el funcionario recibió varios impactos de bala tras un presunto intento de hurto o una acción directa en su contra, hipótesis que las autoridades aún investigan para esclarecer si el ataque estaba relacionado con sus funciones operativas o si se trató de un hecho de inseguridad común.

Tras el ataque, el intendente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas en órganos vitales, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Homicidios. Foto: AFP.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo tipo "plan candado" en toda la localidad de Ciudad Bolívar para dar con el paradero de los responsables, quienes habrían escapado en una motocicleta tras cometer el crimen. Unidades de criminalística se encuentran en el lugar de los hechos recolectando pruebas, incluyendo registros de cámaras de seguridad del sector, para identificar las identidades y rutas de escape de los agresores.



Hasta el momento, la institución no ha revelado el nombre oficial del uniformado, señalando que se encuentra en proceso de notificación a sus familiares. Asimismo, la Secretaría de Seguridad del Distrito condenó el hecho y ofreció colaboración total para avanzar en la investigación.

Este homicidio se suma a la creciente preocupación en la capital colombiana por la violencia contra integrantes de la fuerza pública en zonas de alta complejidad. Las autoridades mantienen el despliegue en el sur de la ciudad mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Dirección General de la Policía sobre los avances de la investigación.