Así puede votar por la voz que tendrá el metro de Bogotá: hay varias opciones

El metro avanza en su construcción y desde ya la Alcaldía de Bogotá quiere incluir a la ciudadanía en estrategias de pertenencia y cuidado por el sistema de transporte público que movilizará a millones de ciudadanos. Por eso, desde este 26 de agosto se podrá votar por la voz que quiere escuchar en los vagones de los trenes.

Así lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien invitó a los ciudadanos a votar por la voz que más les guste y con la que se sentirían identificados una vez iniciara la operación del metro.



Paso a paso para votar

Lo primero es ingresar a la página bogota.gov.co/vocimetro. Allí, le aparecerá la imagen del metro y la invitación de participar como ciudadano en una obra que promete cambiar la forma en la que se moviliza la capital.

Después de darle clic en "continuar viaje", aparece la pregunta "¿Cuál de estas voces te haría sentir más bienvenido al entrar al metro?". Ahí tendrá seis opciones para escoger: son tres voces de mujeres y otras tres de hombre, con diferentes tonos, para que así vote a su gusto y dé clic confirmando su favorito, cuando el cuadro se ponga de color vinotinto.



¿Cuál frase es mejor?

En la segunda ventanilla de interacción está la opción de ordenar cuatro frases (con flechas), pues la idea es solucionar la inquietud: "El Metro quiere aprender a pedir las cosas. De estas formas de decirlo, ¿cuál crees que funcionaría mejor?".



Aquí nos cuidamos entre todos. Ceder el asiento es de bogotanos.

Cede el asiento a quien lo necesita.

En el metro, la mayoría cede el asiento a quien lo necesita. Gracias por estar atento.

Un asiento cedido puede cambiar el viaje de alguien. Gracias por estar pendiente.

Metro de Bogotá. Foto: imagen de referencia creada con IA.

Anunciar paradas

En el tercer ítem de votación está la opción de elegir cómo quiere que el metro lo salude y le avise la estación próxima. "Si el metro pudiera hablar como Bogotá, ¿cuál de estas formas de hablar sentirías más natural?".



¡Hola! Ya vamos llegando a Gibraltar.

¡Quiubo! Bienvenidos al metro de Bogotá. Nos alegra tenerlos a bordo. ¡Qué les rinda el viaje!

Bienvenidas y bienvenidos al metro de Bogotá. Esperamos que disfruten del recorrido.

Bienvenidos al metro de Bogotá. La próxima estación es Gibraltar.

Sonidos agradables en el metro

Los ciudadanos podrán votar por los sonidos que les gustaría escuchar mientras realizan su viaje en los trenes. "¿Qué sonidos te harían sentir que el metro nos representa?".



Sonidos de la cultura bogotana (instrumentos, ritmos o fragmentos musicales)

Sonidos que transmitan tranquilidad (melodías breves y suaves)

Sonidos del futuro (señales y melodías con un estilo contemporáneo)

Sonidos de la naturaleza (lluvia, viento o aves de la ciudad)

Mensajes importantes

Durante el día a día, ciertos anuncios pueden marcar la diferencia para el usuario. En esta ocasión, se puede elegir varios: "Durante un viaje cotidiano, ¿qué tipo de mensajes realmente harían la diferencia?".



Los que celebran cuando las cosas salen bien

Los que recuerdan pequeñas acciones de convivencia

Los que reducen el estrés cuando hay demoras

Los que ayudan a movernos mejor

Comportamiento ciudadano

Finalmente, las personas podrán expresar su opinión en un espacio en blanco para responder: "¿Qué comportamiento te gustaría que fuera parte de la cultura de #BogotáModoMetro?".



¡Elija la voz del Metro de Bogotá!

Haga… pic.twitter.com/r8ExF61Nr5 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 26, 2026

Así, más allá de participar en escoger la voz oficial del metro, también se recolectarán datos de cómo los usuarios se sentirían más cercanos en este transporte público y así lo cuidemos entre todos los habitantes de la capital.