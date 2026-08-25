De La Espriella dice que trabajará con Bogotá para la línea 2 del metro y proyectar la línea 4

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá para sacar adelante los principales proyectos de la capital, entre ellos la segunda línea del metro y la proyección de una cuarta línea.

“Bogotá necesita que trabajemos juntos, desde la alcaldía mayor, las alcaldías locales y el Gobierno nacional, para articular como debe ser esos grandes proyectos que sin duda alguna implican más progreso, más desarrollo y más futuro para la ciudad”, afirmó.

En materia de transporte, el presidente señaló que una de las prioridades será garantizar que la primera línea del metro continúe avanzando hasta su terminación. Al mismo tiempo, planteó una hoja de ruta para ampliar la red de transporte masivo de la capital.

“Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea 2, avanzar en la factibilidad de la línea 3 y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea 4”, sostuvo.



Obras Metro de Bogotá Foto: Contraloría de Bogotá

El jefe de Estado también incluyó dentro de la agenda conjunta otros proyectos considerados estratégicos para Bogotá y la región, como el Regiotram y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Sobre el primero, señaló que será fundamental para mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca, mientras que destacó la importancia de Canoas para avanzar en la recuperación del río Bogotá.

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“Cuando exista una diferencia técnica, la discutiremos técnicamente como corresponde, sin ideología. Cuando haya un problema financiero, buscaremos alternativas. Y cuando haya que tomar decisiones, las vamos a tomar conjuntamente por el bien de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán agradeció la disposición del Gobierno para trabajar con Bogotá y destacó que esta coordinación puede permitir destrabar proyectos que permanecían pendientes.

“Eso es lo que Bogotá necesita, eso es lo que los bogotanos estamos esperando, y están esperando de un trabajo coordinado entre la nación y el distrito”, manifestó.

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Galán también resaltó la importancia de contar con una persona encargada de facilitar la articulación entre el Distrito y el Gobierno, pues este martes también se oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá. El alcalde agregó que mantendrá la interlocución directa con el presidente y los ministros para avanzar en la agenda de infraestructura, vivienda, ambiente y desarrollo social.

De La Espriella, además, planteó que la relación entre la Nación y el Distrito debe estar enfocada en resultados y no únicamente en reuniones.

“No quiero reuniones que terminen en fotos o en un documento que después nadie vuelva a consultar. No quiero foros y reuniones interminables, quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados”, concluyó.