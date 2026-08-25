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De La Espriella oficializa a Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá

El presidente Abelardo De La Espriella asegura que el Gobierno y la alcaldía deben trabajar de la mano para sacar adelante los proyectos más importantes de la capital.

De La Espriella oficializa a Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá.
De La Espriella oficializa a Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá
Foto: captura de video Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este martes una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Tras el encuentro, el mandatario oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente para la capital del país.

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Sandoval es concejal de Bogotá y ahora asumirá el rol de articuladora entre el Gobierno y la alcaldía.

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“La tarea que tenemos desde el Gobierno es que podamos coordinar, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen en Bogotá”, dijo Sandoval.

Desde el Gobierno han aclarado que no se busca sustituir las funciones de la alcaldía, sino revisar cómo desde el Gobierno se puede apoyar las iniciativas de la alcaldía.

“Para nosotros será muy importante alguien desde el gobierno nacional que nos ayude a articular a destrabar y hacer seguimiento eso va a agilizar muchas cosas y va a agilizar esos resultados que usted pide”, agregó Galán.

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