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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Instalarán 18 cámaras de tránsito en estas vías de Bogotá a partir de esta fecha

Instalarán 18 cámaras de tránsito en estas vías de Bogotá a partir de esta fecha

El objetivo de estas nuevas cámaras en la capital es prevenir y promover el respeto de los límites de velocidad, según la Secretaría de Movilidad, además de "proteger la vida de los ciudadanos".

Cámaras de fotomultas en Bogotá
Cámaras de fotomultas en Bogotá
Foto: MovilidadBog
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

A partir del pasado 20 de agosto de 2026, la Secretaría de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas cámaras de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, específicamente sobre los corredores viales de las avenidas Américas, NQS y El Dorado como parte de la estrategia vial del Distrito.

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El objetivo es que los conductores vayan a una velocidad máxima de 50 km/h en los puntos en los cuales se instalarán estas cámaras, que, según la entidad, ayudará a salvar cerca de 50 vidas y reducir alrededor de 900 accidentes en los tramos cercanos, como ha ocurrido en los últimos años.

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“Los puntos fueron definidos a partir de análisis técnicos que tienen en cuenta la siniestralidad, el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo. Adicionalmente, en algunas zonas se encuentran instituciones educativas, hospitales y otros equipamientos que concentran un alto flujo de personas, por lo que fortalecer la gestión de la velocidad y el cumplimiento de las normas contribuye a generar condiciones más seguras para quienes transitan por estos sectores”, indicaron.

Cámaras de fotomultas de tránsito
La verificación de multas de tránsito en Colombia por internet es una herramienta valiosa.
Foto: Movilidad Bogotá

¿Dónde se instalarán las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

Inicialmente serán sobre los corredores viales de las avenidas Américas, NQS y El Dorado como parte de la estrategia vial del Distrito, en los siguientes puntos:
Avenida NQS

  • Calle 25A.
  • Calle 9, sentido norte-sur.
  • Calle 9, sentido sur-norte.
  • Calle 47A, sentido norte-sur.
  • Calle 47A, sentido sur-norte.

Avenida Las Américas

  • Carrera 58, sentido este-oeste.
  • Carrera 58, sentido oeste-este.

Avenida El Dorado

  • Carrera 17, sentido este-oeste.
  • Carrera 25, sentido oeste-este.

En esta fecha quedarán activas y empezarán a imponer multas

Desde el 4 de septiembre varias de estas cámaras quedarán activas para comenzar a poner fotomultas y las sanciones quedarían desde el 12 de septiembre. Sin embargo, el Distrito informó que pondrá pasacalles que informarán de la presencia de estas para apoyar la pedagogía y evitar que sean sancionados.

Cámaras de fotomultas en Bogotá
Hay más de 100 cámaras de fotomultas autorizadas en Bogotá
Foto: montaje Blu Radio

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