Metro de Bogotá sancionó al concesionario de la Linea 1 por retrasos en las obras de Estación 3

La Empresa Metro de Bogotá sancionó, en primera instancia, al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por incumplimientos en la ejecución de las obras de la Estación 3, ubicada en Ciudad Kennedy, correspondiente a la Primera Línea del metro de Bogotá. La medida busca exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión 163 de 2019.

Según la EMB, el concesionario debía entregar la Unidad de Ejecución 162, correspondiente a la estructura de la estación, el 31 de enero de 2026. Posteriormente, obtuvo una prórroga de 60 días por un valor de $1.560 millones, lo que extendió el plazo hasta el 1 de abril de 2026. Sin embargo, vencido ese término, la obra aún no había sido concluida.

Con base en los informes de la interventoría, la Empresa Metro inició el procedimiento sancionatorio. Al 17 de julio de 2026, la estructura presentaba un avance del 95,45 %, por lo que permanecía pendiente un 4,55 % de ejecución. En consecuencia, la entidad impuso una multa de $358.497.799, monto calculado de forma proporcional al incumplimiento registrado.

La EMB aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a las obras junto con la interventoría y reiteró que su prioridad es garantizar que el proyecto se entregue con los estándares de seguridad, calidad y dentro de los tiempos establecidos en el contrato. Asimismo, indicó que el acompañamiento de las autoridades distritales no reemplaza las obligaciones contractuales del concesionario, a quien se le exige culminar las obras pendientes.