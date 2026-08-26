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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Artistas de Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca, Serú Girán y más

Artistas de Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca, Serú Girán y más

El festival cumple 30 años por lo que tendrá una amplia tanda de artistas invitados de peso internacional para que el 10, 11 y 12 de octubre sean una fiesta en Bogotá.

Rock al Parque 2026.jpg
Rock al Parque 2026 //
Foto: Facebook Fetsival Rock al Parque
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La espera terminó y, finalmente, este miércoles se dio a conocer el cartel oficial de Rock al Parque 2026 en su trigésimo aniversario dando voz el género en la capital desde aquella primera vez en 1996.

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Por eso, esta edición tendrá grandes invitados internacionales como Gondwana (Chile), Mon Laferte (Chile), Green Valley (España), Apocalyptica (Finlandia), Los Bunkers (Chile), Rata Blanca (Argentina), Serú Girán (Argentina), Stratovariu (Finlandia), entre otros más, que, seguramente, liderarán la fiesta en el Parque Simón Bolívar.

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“Treinta años de una memoria compartida, de una forma de habitar la ciudad, de reconocernos en su música. Si algo le debemos al Rock, es habernos mostrado cómo suena el alma de Bogotá, esa música que nos acompañó mientras crecíamos, cuando cambiamos de barrio, cuando nos enamoramos, nos entusamos y, de nuevo, volvimos a empezar”, expresaron.

Rock al Parque 2025.jpg
Rock al Parque 2025 //
Foto: AFP

Artistas de Rock al Parque 2026

  • Agua Bendita — España
  • Alcalá Norte — España
  • Algiers — Estados Unidos
  • Apocalyptica — Finlandia
  • Bandalos Chinos — Argentina
  • Between The Buried and Me — Estados Unidos
  • Burning Witches — Suiza
  • Claudio Narea — Chile
  • Darkest Hour — Estados Unidos
  • Decessus — Chile
  • Desorden Público — Venezuela
  • División Minúscula — México
  • Editors — Inglaterra
  • End It — Estados Unidos
  • Esteman — Bogotá
  • Gondwana — Chile
  • Grave — Suecia
  • Green Valley — España
  • Hellbutcher — Suecia
  • I.R.A — Medellín
  • Iseo & Dodosound — España
  • Las Fokin Biches — México
  • Los Bunkers — Chile
  • Los Tetas — Chile
  • Ministry — Estados Unidos
  • Mon Laferte — Chile/México
  • Nadie — Medellín
  • Porter — México
  • Rata Blanca — Argentina
  • Ratones Paranoicos — Argentina
  • Serú Girán — Argentina
  • Sistema de Entretenimiento — España
  • Stratovarius — Finlandia
  • Tokio Ska Paradise Orchestra — Japón
  • Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost — Suiza
  • Trotsky Vengarán — Uruguay

Artistas Distritales

  • Alto Grado — Bogotá
  • Ataque de Pánico — Bogotá
  • Boca de Serpiente — Bogotá
  • Brina Quoya — Bogotá
  • Casi — Bogotá
  • El Punto Ska — Bogotá
  • Elsa Riveros — Bogotá
  • La Brigada RPF — Bogotá
  • La Monky Band — Bogotá
  • Laura Pérez — Bogotá
  • Lika Nova — Bogotá
  • Lo mismo decían de Juana — Bogotá
  • Lucio Feuillet — Bogotá
  • Lutter Band — Bogotá
  • Mashkera — Bogotá
  • Narcocracia — Bogotá
  • No Dependiente — Bogotá
  • Perpetual Warfare — Bogotá
  • Pez Errante — Bogotá
  • Skampida — Bogotá
  • Solegnium — Bogotá
  • StayWay — Bogotá
  • Syracusæ — Bogotá
  • V for Volume — Bogotá
  • Valore — Bogotá
  • Vein

En desarrollo.

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