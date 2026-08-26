Artistas de Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca, Serú Girán y más

La espera terminó y, finalmente, este miércoles se dio a conocer el cartel oficial de Rock al Parque 2026 en su trigésimo aniversario dando voz el género en la capital desde aquella primera vez en 1996.

Por eso, esta edición tendrá grandes invitados internacionales como Gondwana (Chile), Mon Laferte (Chile), Green Valley (España), Apocalyptica (Finlandia), Los Bunkers (Chile), Rata Blanca (Argentina), Serú Girán (Argentina), Stratovariu (Finlandia), entre otros más, que, seguramente, liderarán la fiesta en el Parque Simón Bolívar.

“Treinta años de una memoria compartida, de una forma de habitar la ciudad, de reconocernos en su música. Si algo le debemos al Rock, es habernos mostrado cómo suena el alma de Bogotá, esa música que nos acompañó mientras crecíamos, cuando cambiamos de barrio, cuando nos enamoramos, nos entusamos y, de nuevo, volvimos a empezar”, expresaron.

Rock al Parque 2025 // Foto: AFP

Artistas de Rock al Parque 2026

Agua Bendita — España

Alcalá Norte — España

Algiers — Estados Unidos

Apocalyptica — Finlandia

Bandalos Chinos — Argentina

Between The Buried and Me — Estados Unidos

Burning Witches — Suiza

Claudio Narea — Chile

Darkest Hour — Estados Unidos

Decessus — Chile

Desorden Público — Venezuela

División Minúscula — México

Editors — Inglaterra

End It — Estados Unidos

Esteman — Bogotá

Gondwana — Chile

Grave — Suecia

Green Valley — España

Hellbutcher — Suecia

I.R.A — Medellín

Iseo & Dodosound — España

Las Fokin Biches — México

Los Bunkers — Chile

Los Tetas — Chile

Ministry — Estados Unidos

Mon Laferte — Chile/México

Nadie — Medellín

Porter — México

Rata Blanca — Argentina

Ratones Paranoicos — Argentina

Serú Girán — Argentina

Sistema de Entretenimiento — España

Stratovarius — Finlandia

Tokio Ska Paradise Orchestra — Japón

Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost — Suiza

Trotsky Vengarán — Uruguay

Artistas Distritales



Alto Grado — Bogotá

Ataque de Pánico — Bogotá

Boca de Serpiente — Bogotá

Brina Quoya — Bogotá

Casi — Bogotá

El Punto Ska — Bogotá

Elsa Riveros — Bogotá

La Brigada RPF — Bogotá

La Monky Band — Bogotá

Laura Pérez — Bogotá

Lika Nova — Bogotá

Lo mismo decían de Juana — Bogotá

Lucio Feuillet — Bogotá

Lutter Band — Bogotá

Mashkera — Bogotá

Narcocracia — Bogotá

No Dependiente — Bogotá

Perpetual Warfare — Bogotá

Pez Errante — Bogotá

Skampida — Bogotá

Solegnium — Bogotá

StayWay — Bogotá

Syracusæ — Bogotá

V for Volume — Bogotá

Valore — Bogotá

Vein

En desarrollo.