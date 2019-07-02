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Blu Radio  / Rock al Parque

Rock al Parque

Rock al Parque 2026.jpg
Bogotá

Artistas de Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca, Serú Girán y más

Santa Fe sorprendió a hinchas en el 2025 con camiseta especial de Bogotá
Fútbol Colombiano

Se acabó la espera para los hinchas de Santa Fe: con estas fotos confirmaron linda novedad

Estado de la cancha de El Campín
Fútbol Colombiano

¿En riesgo la final de ida de la Liga BetPlay en Bogotá por Rock al Parque?

Rock al Parque 2025.jpg
Entretenimiento

Habrá transmisión gratuita para Rock al Parque 2025: así podrá ver el festival

TransMilenio tendrá cambios en varias rutas
Bogotá

TransMilenio anuncia operación especial; rutas cambiarán por evento en Bogotá

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Bogotá

¿Cuarteto de Nos en Rock al Parque 2025? Se revelan detalles del festival

Rock al Parque
Bogotá

Asistentes a Rock al Parque 2025 reciben noticia que cambia toda la organización

Mago de Oz firmó la prótesis de una pierna
Sociedad

El emotivo gesto de Mägo de Oz con fan que perdió su prótesis en pleno Rock al Parque

Caos en TransMilenio por Rock al Parque
Bogotá

Secretario de Cultura responde por caos tras finalizar Rock al Parque en Bogotá

Rock al parque 2024
Bogotá

Caos y bloqueos en Bogotá tras el cierre de Rock al Parque

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