La espera terminó y, finalmente, este miércoles se dio a conocer el cartel oficial de Rock al Parque 2026 en su trigésimo aniversario dando voz el género en la capital desde aquella primera vez en 1996.Por eso, esta edición tendrá grandes invitados internacionales como Gondwana (Chile), Mon Laferte (Chile), Green Valley (España), Apocalyptica (Finlandia), Los Bunkers (Chile), Rata Blanca (Argentina), Serú Girán (Argentina), Stratovariu (Finlandia), entre otros más, que, seguramente, liderarán la fiesta en el Parque Simón Bolívar.“Treinta años de una memoria compartida, de una forma de habitar la ciudad, de reconocernos en su música. Si algo le debemos al Rock, es habernos mostrado cómo suena el alma de Bogotá, esa música que nos acompañó mientras crecíamos, cuando cambiamos de barrio, cuando nos enamoramos, nos entusamos y, de nuevo, volvimos a empezar”, expresaron.Artistas de Rock al Parque 2026Agua Bendita — EspañaAlcalá Norte — EspañaAlgiers — Estados UnidosApocalyptica — FinlandiaBandalos Chinos — ArgentinaBetween The Buried and Me — Estados UnidosBurning Witches — SuizaClaudio Narea — ChileDarkest Hour — Estados UnidosDecessus — ChileDesorden Público — VenezuelaDivisión Minúscula — MéxicoEditors — InglaterraEnd It — Estados UnidosEsteman — BogotáGondwana — ChileGrave — SueciaGreen Valley — EspañaHellbutcher — SueciaI.R.A — MedellínIseo & Dodosound — EspañaLas Fokin Biches — MéxicoLos Bunkers — ChileLos Tetas — ChileMinistry — Estados UnidosMon Laferte — Chile/MéxicoNadie — MedellínPorter — MéxicoRata Blanca — ArgentinaRatones Paranoicos — ArgentinaSerú Girán — ArgentinaSistema de Entretenimiento — EspañaStratovarius — FinlandiaTokio Ska Paradise Orchestra — JapónTriptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost — SuizaTrotsky Vengarán — UruguayArtistas DistritalesAlto Grado — BogotáAtaque de Pánico — BogotáBoca de Serpiente — BogotáBrina Quoya — BogotáCasi — BogotáEl Punto Ska — BogotáElsa Riveros — BogotáLa Brigada RPF — BogotáLa Monky Band — BogotáLaura Pérez — BogotáLika Nova — BogotáLo mismo decían de Juana — BogotáLucio Feuillet — BogotáLutter Band — BogotáMashkera — BogotáNarcocracia — BogotáNo Dependiente — BogotáPerpetual Warfare — BogotáPez Errante — BogotáSkampida — BogotáSolegnium — BogotáStayWay — BogotáSyracusæ — BogotáV for Volume — BogotáValore — BogotáVeinEn desarrollo.