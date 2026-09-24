El destino en Colombia en donde caminar es su mayor atractivo turistico

Existen diferentes destinos en Colombia en donde la naturaleza es, sin duda, el mayor atractivo para sacarles el máximo provecho. Sin embargo, muchos de estos para poderlos conocer al máximo necesitan de largos trayectos, por ende, de algún tipo de vehículo para una mejor movilización.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Booking.com, existe un destino en donde caminar se convirtió en el mayor atractivo turístico del sitio y, cada día, más personas lo escogen como el sitio ideal para hacer una conexión real con la naturaleza.

Neusa, el destino ideal en donde caminar es el atractivo

A pocas horas de Bogotá, Neusa es una alternativa para cambiar las calles de la ciudad por senderos, bosque y paisajes alrededor del agua. Este destino invita a disfrutar el entorno caminando, ya sea recorriendo sus zonas verdes, contemplando el embalse o haciendo una pausa para conectarse con la tranquilidad del paisaje.

Parque Neusa. Foto: CAR.

Actividades ideales en Neusa, Cundinamarca

Caminar por los senderos y recorrer las zonas de bosque nativo.

y recorrer las zonas de bosque nativo. Hacer picnic junto al embalse y disfrutar del paisaje.

junto al embalse y disfrutar del paisaje. Acampar en las zonas habilitadas del parque.

en las zonas habilitadas del parque. Hacer fogatas en los espacios permitidos, especialmente como actividad nocturna.

en los espacios permitidos, especialmente como actividad nocturna. Pescar deportivamente , siguiendo las normas y adquiriendo el permiso correspondiente.

, siguiendo las normas y adquiriendo el permiso correspondiente. Navegar o remar en el embalse mediante las actividades autorizadas por la CAR.

en el embalse mediante las actividades autorizadas por la CAR. Alquilar botes para recorrer el embalse.

para recorrer el embalse. Hacer fotografía de naturaleza , especialmente de los paisajes, bosque y fauna.

, especialmente de los paisajes, bosque y fauna. Observar aves y fauna de la zona, donde pueden encontrarse especies como colibríes, mirlas, carpinteros y pavas andinas.

Otros destinos en Colombia en donde caminar es el mayor atractivo