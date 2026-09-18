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Blu Radio  / Turismo  / El destino más visitado en Colombia que supera ciudades como Medellín y Cartagena

El destino más visitado en Colombia que supera ciudades como Medellín y Cartagena

Colombia se consolida como una de las regiones con mayor riqueza natural y diversidad de atractivos turísticos del mundo. Este destino tuvo un crecimiento de visitas de más del 60 %.

La aerolínea que volverá a diario a San Andrés desde Bogotá
San Andrés
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El turismo en Colombia sigue siendo algo preferido por miles de personas del mundo, de hecho, según datos de Anato, los visitantes extranjeros gastaron más de US$1.280 millones ($4,03 billones) con tarjetas de crédito en el país y muchos destinos se consolidan como favoritos, pero uno muchos más que otros.

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De acuerdo con un cifras de Booking.com, la isla de San Andrés se ha convertido en el destino preferido de los colombianos, superando otros conocidos como Cartagena o Medellín, que suelen ser de los más pedidos y visitados mes a mes. Pero esto no es una casualidad, pues cuenta con uno de los sistemas de arrecifes más extensos del Caribe y forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower.

San Andrés.
San Andrés
Foto: Blu radio.

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¿Qué tiene de especial la isla de San Andrés para los turistas?

Con un crecimiento del 62,3 %, la isla se destaca como el destino más buscado gracias a su riqueza cultura y biodiversidad marina en una extensión total de 26 km², además de su clima cálido y sus diversas actividades, como por ejemplo:

  • Buceo y snorkel en el arrecife de barrera de Seaflower, incluyendo La Piscinita, El Acuario y Johnny Cay, con múltiples operadoras locales con disponibilidad en la plataforma.
  • Kayak y paddleboard dentro de la zona de biosfera.
  • Excursiones a Providencia e Isla Santa Catalina, destino protegido y con restricción de visitantes.
  • Experiencias gastronómicas con productos locales, como el Rondón y restaurantes operados por familias locales.

¿Cómo llegar a la isla desde Bogotá? Estos son los precios

Para llegar a la isla se puede hacer desde diferentes ciudades, pero puntualmente desde Bogotá operan Avianca, Latam y JetSmart hacia este destino con precios desde los 300.000 pesos hasta un millón, dependiendo por supuesto la aerolínea, al igual que la temporada en la cual se realice la compra para este viaje.

avianca (3).jpg
Avión de aerolínea Avianca.
Foto: Avianca.

¿Qué otros destinos se destacan en Colombia?

  1. Cartagena: Historia, playas y gastronomía. También permite visitar el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
  2. Salento: Destaca por el Paisaje Cultural Cafetero, el Valle de Cocora, las fincas cafeteras y el avistamiento de aves.
  3. Villavicencio: Puerta de entrada a los Llanos Orientales, con experiencias de cultura llanera, naturaleza y avistamiento de aves.
  4. Neiva: Punto de partida hacia el Desierto de la Tatacoa y San Agustín, además de actividades como astronomía y deportes acuáticos.
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