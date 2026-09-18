El terror regresa a Bogotá con nuevas experiencias: estas son las novedades para octubre

Bogotá volverá a convertirse en escenario de criaturas, casas embrujadas y experiencias diseñadas para poner a prueba a quienes se atrevan a cruzar sus límites. Durante octubre, las noches capitalinas tendrán una programación especial para los amantes del miedo, con nuevos escenarios, personajes y recorridos.

Se trata de la edición número 11 del Festival del Terror Cruza tus límites, que prepara Salitre Mágico para este 2026. La temporada se realizará entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre, durante 14 fechas, con jornadas que irán desde las 6:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada. La preventa ya está disponible.

Salitre Mágico Foto: Instagram salitremagico

Una nueva casa del terror llega a Bogotá

Una de las principales novedades de esta edición será Blood Horror, una nueva casa del terror inspirada en una reconocida película y que se suma al recorrido para los visitantes durante esta temporada.

La propuesta también tendrá nuevas zonas de espanto y experiencias que buscan ampliar el universo del evento. A esto se suma la llegada de Lenny, un personaje que tendrá un papel central como anfitrión y acompañará a los asistentes durante su recorrido.



Lenny es descrito como un personaje alto y escuálido, con una apariencia elegante, aunque deteriorada por el paso de las décadas. Su piel pálida parece mezclarse con la niebla y sus ojos permanecen atentos a los visitantes, en busca de la emoción que quiere convertir en parte de su colección.

El nuevo anfitrión viste un traje de mago desgastado y mantiene una sonrisa fija que no transmite precisamente tranquilidad. Su presencia será uno de los elementos que marcarán la experiencia de esta edición.

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Dos noches para quienes quieran más terror

Otra de las novedades para 2026 es el Pasaporte de Terror Dos Noches, una alternativa creada para los visitantes que quieren contar con más tiempo para recorrer las diferentes experiencias.

La oferta también mantiene el Pasaporte Platinum, dirigido a quienes buscan una experiencia más exclusiva. Esta modalidad incluye el Tour RIP, un recorrido guiado con acceso a las casas de terror y a Drakko, la montaña rusa que alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora.

El recorrido busca ofrecer una mirada diferente a los escenarios. Además de los sustos, los asistentes podrán conocer detalles de las casas, sus elementos y la manera en que están construidas las experiencias.

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“Este año queremos que nuestros visitantes encuentren un Festival del Terror con más experiencias y diferentes maneras de vivir el miedo. El Tour RIP es una muestra de ello: queremos que quienes buscan una experiencia más exclusiva puedan descubrir el festival desde otra perspectiva”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

Música para cerrar las noches

El terror no será el único protagonista de las jornadas. Cada una de las fechas tendrá un cierre a cargo de un DJ, con música electrónica para acompañar a los asistentes durante las últimas horas de la noche.

Así, la edición número 11 combinará las tradicionales experiencias de miedo con nuevas propuestas para quienes buscan una visita diferente, desde recorridos por las casas de terror hasta alternativas de acceso para permanecer durante más de una jornada.

El Festival del Terror 2026 se realizará del 2 de octubre al 1 de noviembre, entre las 6:00 p.m. y la 1:00 a.m. La preventa ya se encuentra disponible con diferentes opciones, entre ellas el Pasaporte de Terror Dos Noches y el Pasaporte Platinum, que incluye la experiencia del Tour RIP.