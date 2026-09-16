A pasajeros de Iberia les llega nueva tecnología para sus viajes: así funcionará

Los pasajeros de Iberia en América Latina podrán encontrar la opción de contratar asistencia al viajero durante el proceso de compra de sus pasajes. La medida hace parte de una alianza entre la aerolínea española y Assist Card, que busca integrar este servicio a los canales de venta de vuelos.

La implementación se realizará por etapas. En una primera fase estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Posteriormente se incorporará en Panamá, El Salvador y Paraguay.

Así funcionará el nuevo sistema

Al comprar un pasaje de Iberia, los viajeros podrán consultar las alternativas de asistencia al viajero. La contratación será adicional a la compra del tiquete y dependerá de la elección que realice cada pasajero.

Según la información entregada por las compañías, los productos contemplan montos de cobertura de entre USD 60.000 y USD 3.000.000, con distintas condiciones de acuerdo con la alternativa seleccionada.



Los pasajeros también podrán acceder a una plataforma para consultar y adquirir estos productos fuera del proceso de compra del vuelo.

Iberia Foto: AFP

La medida se suma a los cambios en la operación de Iberia

La integración se produce mientras Iberia mantiene su operación entre Europa y América Latina. Actualmente, la aerolínea tiene presencia en 16 países y 21 aeropuertos de la región.

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En 2026 sumó tres destinos a su red latinoamericana: Recife y Fortaleza, en Brasil, y Monterrey, en México. Para este año, Iberia informó que tiene previstos 5,8 millones de asientos para sus conexiones entre Latinoamérica y Europa.

Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina, señaló que la incorporación de la asistencia al proceso de compra responde a los cambios en la forma en que los pasajeros organizan sus viajes.