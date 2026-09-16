En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / A pasajeros de Iberia les llega nueva tecnología para sus viajes: así funcionará

A pasajeros de Iberia les llega nueva tecnología para sus viajes: así funcionará

La implementación se realizará por etapas. En una primera fase estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Iberia
Iberia fue la aerolínea más puntual en Europa en 2025
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Los pasajeros de Iberia en América Latina podrán encontrar la opción de contratar asistencia al viajero durante el proceso de compra de sus pasajes. La medida hace parte de una alianza entre la aerolínea española y Assist Card, que busca integrar este servicio a los canales de venta de vuelos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La implementación se realizará por etapas. En una primera fase estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Posteriormente se incorporará en Panamá, El Salvador y Paraguay.

Últimas noticias

La Tierra gira más rápido y los días se acortan
Turismo

Lanzan vuelos al espacio para 2027 con una experiencia de seis días: ¿cuánto cuesta en pesos?

Factory Steak & Lobster.
Turismo

Turismo gastronómico en Bogotá: el fuego y el carbón conquistan la emblemática Zona G

Así funcionará el nuevo sistema

Al comprar un pasaje de Iberia, los viajeros podrán consultar las alternativas de asistencia al viajero. La contratación será adicional a la compra del tiquete y dependerá de la elección que realice cada pasajero.

Según la información entregada por las compañías, los productos contemplan montos de cobertura de entre USD 60.000 y USD 3.000.000, con distintas condiciones de acuerdo con la alternativa seleccionada.

Los pasajeros también podrán acceder a una plataforma para consultar y adquirir estos productos fuera del proceso de compra del vuelo.

Iberia
Iberia
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La medida se suma a los cambios en la operación de Iberia

La integración se produce mientras Iberia mantiene su operación entre Europa y América Latina. Actualmente, la aerolínea tiene presencia en 16 países y 21 aeropuertos de la región.

Publicidad

En 2026 sumó tres destinos a su red latinoamericana: Recife y Fortaleza, en Brasil, y Monterrey, en México. Para este año, Iberia informó que tiene previstos 5,8 millones de asientos para sus conexiones entre Latinoamérica y Europa.

Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina, señaló que la incorporación de la asistencia al proceso de compra responde a los cambios en la forma en que los pasajeros organizan sus viajes.

Relacionados

Iberia

Publicidad

Publicidad

Publicidad